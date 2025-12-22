Los Jaguares le rompen racha de 11 victorias a Broncos

Trevor Lawrence está jugando el mejor fútbol americano de su carrera de cinco años y ahora tiene una victoria emblemática que lo demuestra.

Lawrence lanzó tres pases de touchdown y corrió para una anotación más, liderando a los Jaguars de Jacksonville a una contundente victoria de 34-20 que rompió la racha de 11 victorias consecutivas de los Broncos de Denver el domingo y añadió algo de emoción al panorama de los playoffs de la Conferencia Americana.

"Me siento genial con nuestra ofensiva en este momento, lo que somos capaces de hacer, el juego aéreo, los muchachos están haciendo jugadas, dándoles oportunidades en el campo, y estamos protegiendo bien", dijo Lawrence. "Estamos haciendo muchas cosas bien. Solo tenemos que no darlo por sentado".

Lawrence ha estado en una racha de seis semanas, dominando los matices de la ofensiva del entrenador de primer año Liam Coen y fortaleciendo su conexión con la adición de Jakobi Meyers en la fecha límite de cambios. Los Jaguars habían superado a sus cinco oponentes anteriores por un acumulado de 171-72, pero esta fue la mejor actuación de Lawrence en su temporada de revelación.

"Lo está haciendo todo", dijo Coen. "Está haciendo todo lo que quieres que haga tu jugador, y lo está haciendo a un alto nivel en este momento".

Los Jaguars, líderes de la Sur de la Conferencia Americana (11-4), ganaron su sexto partido consecutivo y le propinaron a los Broncos (12-3) su primera derrota desde la semana tres. También fue el primer descalabro de Denver en casa desde el 13 de octubre de 2024, rompiendo la racha de 12 triunfos seguidos en su estadio.

Aunque siguen liderando la carrera de playoffs de la AFC, la ventaja de los Broncos sobre los Chargers de Los Ángeles en el Oeste de la AFC se redujo a un solo juego. Los equipos se enfrentarán en la semana 18. Denver tiene un corto tiempo de recuperación con un viaje para enfrentar a Kansas City en la noche de Navidad.

"Siempre es bueno tener una semana corta después de una derrota como esta", dijo el tackle defensivo Malcolm Roach, reflejando el sentimiento en el vestuario apagado de los Broncos.

Después de que el novato de los Broncos, RJ Harvey, se abriera paso para un touchdown de 38 yardas para empatar a 17 en la primera serie de la segunda mitad, todo fue para Jacksonville.

Lawrence anotó en una jugada personal de una yarda, luego conectó con Parker Washington para 63 yardas, preparando el pase de touchdown de diez yardas de Travis Etienne Jr. Después de que Bo Nix perdiera el balón en su intercambio con el corredor Jaleel McLaughlin — "Ambos queríamos el balón" , explicó Nix — Lawrence llevó a Jacksonville a su quinta anotación consecutiva, un gol de campo de 26 yardas de Cam Little que puso el marcador 34-17.

En un día en que Meyers fue limitado a 45 yardas en cuatro recepciones, Washington atrapó seis pases para un récord personal de 145 yardas y un touchdown.

"Sabíamos que íbamos a estar en un ambiente loco hoy, y hemos respondido a la adversidad muchas veces a lo largo de esta temporada, y seguimos haciéndolo", dijo Washington. "Siento que esa es nuestra ventaja".

Los Broncos estaban avanzando después de acercarse a 34-20. Pero en cuarta oportunidad desde la yarda 41 de Jacksonville, Nix telegrafió un pase a Pat Bryant que fue fácilmente interceptado por Jarrian Jones. Más tarde, Bryant fue sacado en camilla después de un golpe brutal en el último minuto.

En un enfrentamiento entre los dos equipos más castigados de la NFL, Denver cometió dos grandes penalizaciones en esa serie que terminó con Lawrence anotando desde la yarda uno para darle a Jacksonville la ventaja definitiva.

Lawrence fue capturado cinco veces por la mejor defensiva de pase de la liga — los Broncos tienen un récord de franquicia de 63 capturas en la temporada — pero aún así lanzó para 279 yardas con tres touchdowns y sin intercepciones. Jacksonville fue 4 de 5 en la zona roja contra la mejor defensa de zona roja de la liga.

Nix lanzó para un récord personal de 353 yardas, pero no estuvo tan preciso como de costumbre, siendo responsable de dos pérdidas de balón y un pase alto que llevó a la lesión de Bryant con 31 segundos restantes. Bryant fue inmovilizado en una camilla y sacado del campo.



