TJ Watt se somete a cirugía de pulmón

El linebacker externo de los Steelers de Pittsburgh T.J. Watt se sometió a una cirugía para reparar el colapso parcial de un pulmón, sufrido durante una sesión de punción seca, y se perderá el encuentro del lunes en casa ante los Dolphins de Miami.

J.J. Watt, el hermano mayor del jugador de Pittsburgh, publicó en X que T.J. se sometió a la cirugía el jueves.

El entrenador en jefe de los Steelers, Mike Tomlin, dijo después de la práctica del viernes que T.J. Watt estaba en casa descansando cómodamente, pero no estaría disponible cuando Pittsburgh (7-6) reciba a unos Dolphins (6-7) que están en ascenso.

Cuando se le preguntó si Watt podría estar fuera por un período prolongado, Tomlin dijo que no había considerado más allá de esta semana.

El menor de los hermanos Watt fue hospitalizado el miércoles después de reportar lo que el equipo describió como "molestias" mientras era atendido por el personal médico de los Steelers en sus instalaciones. J.J. Watt dijo que T.J. recibió un tratamiento de punción seca en ese momento.

La punción seca es un tratamiento utilizado por fisioterapeutas y acupunturistas para tratar el dolor y problemas de movimiento, según la Clínica Cleveland. Los profesionales médicos insertan agujas bajo la piel para apuntar a "puntos gatillo" en los músculos.

Watt ha sido una pieza clave en la defensiva de los Steelers durante casi una década. Estuvo en el informe de lesiones la semana pasada con un problema en un dedo de un pie, pero eso no le impidió jugar su 56to partido consecutivo de inicio en la temporada regular.

Tomlin dijo el jueves que Watt no se había quejado de ningún problema en el pecho en ningún momento de esta temporada. El entrenador agregó que no tenía "ni idea" sobre los detalles de la sesión de punción seca de Watt, pero añadió que no estaba en posición de "refutar algo dicho por alguien cercano a él".

Watt, de 30 años, ha sido seleccionado siete veces para el Pro Bowl y fue el Jugador Defensivo del Año de la NFL en 2021. Esta temporada tiene siete capturas para los Steelers, quienes tienen una ventaja de un juego sobre Baltimore en la cima de la División Norte de la Conferencia Americana con cuatro jornadas por disputar.

Históricamente, Pittsburgh ha tenido dificultades sin Watt en la alineación, especialmente en 2022 cuando los Steelers tuvieron un récord de 1-6 mientras se recuperaba de una lesión en el pectoral.

Nick Herbig comenzará en lugar de Watt contra Miami. Herbig ha jugado excepcionalmente bien en ocasiones durante su tercera temporada. Sus 6 1/2 capturas son un récord personal y ocupan el segundo lugar en el equipo, solo detrás de Watt.

"Creo que (T.J.) me ha preparado no solo a mí, sino a muchos de los chicos más jóvenes en ese sentido para poder asumir ese rol más grande, no solo como jugador sino como líder, y para traer esa energía y simplemente hacer todo lo que él hace bien", dijo Herbig.

Cam Heyward, capitán defensivo de los Steelers desde hace mucho tiempo, habló con Watt el jueves. Heyward se negó a entrar en los detalles de su conversación y dijo que su preocupación se relaciona más con la salud de Watt que con la manera en que el equipo lidiará con su ausencia.

"Nunca quieres escuchar que algo así suceda", dijo Heyward. "Pero, ¿sabes? Estamos más preocupado por cómo está él a nivel de amigo y como persona".







