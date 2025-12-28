¡Con boleto a playoffs!

Los Texans están de vuelta en los playoffs. Philip Rivers y los Colts están fuera y los Broncos son campeones de la División Oeste de la Conferencia Americana.

Houston (11-5) aseguró el sábado su tercera participación consecutiva en la postemporada bajo el mando del entrenador DeMeco Ryans con una victoria de 20-16 sobre los Chargers de Los Ángeles. En el proceso, los Texans eliminaron a Indianápolis (8-7) y se mantuvieron en la carrera por un tercer título consecutivo de la División Sur de la Americana.

La derrota de los Chargers (11-5) permitió a Denver (13-4) asegurar una división que había sido dominada por los Chiefs de Kansas City durante las últimas nueve temporadas.

Los Broncos se convirtieron en el segundo equipo en ganar un título de división en la campaña, uniéndose a los Eagles, campeones del Este de la Conferencia Nacional. Doce de los 14 lugares de playoffs de la NFL ya están asegurados.

Los Eagles (10-5), Bears (11-5), Seahawks (12-3), 49ers (11-4), Rams (11-4) y Packers (9-5-1) están en los playoffs de la Nacional. Los Panthers (8-7) y Buccaneers (7-8) están luchando por el último lugar en los playoffs.

Denver, los Patriots (12-3), Bills (11-4), Jaguars (11-4), Chargers y Texans han asegurado lugares en los playoffs de la Americana. Los Steelers (9-6) y Ravens (7-8) están peleando por el puesto restante.

RADIOGRAFÍA ACTUALIZADA DE LOS PLAYOFFS

CONFERENCIA AMERICANA

ESTE

Nueva Inglaterra asegura su lugar con una victoria sobre los Jets y una derrota o empate de Buffalo, o un empate contra Nueva York y una derrota de los Bills.

Buffalo garantizaría su lugar con victorias sobre Filadelfia y los Jets si los Patriots caen contra los Jets o Dolphins.





NORTE

Los Steelers aseguran su lugar con una victoria o empate contra los Browns, o si los Ravens pierden o empatan con los Packers el sábado por la noche.

Los Ravens se clasificarán si Pittsburgh pierde contra Cleveland y ellos vencen a Green Bay y a los Steelers en los dos últimos compromisos.





SUR

Jacksonville obtendrá su boleto con victorias sobre Indianápolis y Tennessee, o un triunfo propio y una derrota o empate de Houston la próxima semana.

Los Texans pueden ganar la división con una victoria sobre los Colts la próxima semana y una derrota de los Jaguars contra Indianápolis o los Titans.





OESTE

Los Broncos conquistaron la división y pueden asegurar el puesto de primeros preclasificados de la Americana este fin de semana si los Patriots pierden y los Bills pierden o empatan y los Jaguars caen o igualan.

CONFERENCIA NACIONAL

ESTE

Los Eagles, campeones defensores del Super Bowl, se convirtieron en el primer equipo en ganar esta división durante temporadas consecutivas en dos décadas. Serán el segundo, tercero o cuarto preclasificado de la Nacional.





NORTE

Chicago asegura su lugar con una victoria sobre San Francisco, una derrota de Green Bay o si ambos equipos empatan.

Los Packers tienen que ganar sus dos últimos duelos contra los Ravens y Vikings y los Bears tendrían que irse 0-2 o 0-1-uno para que Green Bay gane la división.





SUR

Carolina garantiza su lugar con una victoria sobre Seattle y una derrota o empate de Tampa Bay. Los Buccaneers amarran su lugar con victorias sobre Miami y los Panthers en los dos últimos duelos.





OESTE

Los Seahawks se coronan en la división con una victoria sobre Carolina y una derrota o empate de los Rams, así como un revés o empate de los 49ers, o un empate contra los Panthers y derrotas de los Rams y 49ers.

Los 49ers asegurarían la división y el primer puesto de la Nacional si vencen a los Bears y Seahawks en sus dos últimos compromisos en casa.

Los Rams aún tienen un camino hacia el título de división, pero deben terminar con un mejor récord que tSeattle y San Francisco.

EN EL PINSTRIPE BOWL

PENN STATE SE IMPONEN A CLEMSON

Ethan Grunkemeyer lanzó para un récord personal de 262 yardas y dos touchdowns, incluyendo un pase de 73 yardas a Trebor Peña al inicio del último cuarto por Penn State, que venció el sábado 22-10 a Clemson en el Pinstripe Bowl. Ambas universidades pasaron penurias con las frías condiciones en el Yankee Stadium tras una nevada. La temperatura al inicio del partido era de 28 grados Fahrenheit (2.2 Celsius bajo cero) y la sensación térmica fue de 19 (menos 7), mientras que la nieve de la tormenta del viernes estaba acumulada en la esquina derecha e izquierda del campo. En su séptimo duelo como titular desde que Penn State perdió a Drew Allar por una lesión, Grunkemeyer completó 23 de 34 pases. Estableció récords personales en envíos completos e intentos.