Bills, a cortar el yugo

Es momento de que los Bills de Buffalo (7-3) se pongan serios y demuestren por qué empezaron la temporada como uno de los máximos favoritos a ganar el Super Bowl.

Para dar comienzo a la Semana 12, en la temporada de la NFL, visitarán a los Texans de Houston (5-5) en el estadio NRG, un inmueble en el que no ganan desde hace 20 años.

Incluso, desde que Josh Allen tomó los controles de Buffalo, tiene derrotas en las tres visitas que hizo a Houston, pero después de la victoria sobre los Buccaneers de Tampa Bay, donde lanzó para 317 yardas y tres touchdowns, se espera que ponga punto final a la hegemonía en su contra.

¿Cuál es el contexto del partido?

El cierre de temporada regular está cada vez más cerca y los Bills siguen persiguiendo a los Patriots de Nueva Inglaterra, así que no pueden permitirse un tropiezo. Sin embargo, el problema para los dirigidos por Sean McDermott es su dependencia del juego terrestre; son el mejor equipo de la Liga en esa categoría, con James Cook como el máximo referente, gracias a sus 968 yardas y siete anotaciones.

¿Qué significa este partido para los Bills?

La victoria en Houston es crucial para los Bills de Buffalo, ya que buscan consolidar su posición en la clasificación de la NFL. Con un récord de 7-3, cualquier tropiezo podría costarles caro en su lucha por el título. La presión está sobre Josh Allen, quien necesita demostrar su capacidad para ganar en un estadio donde ha tenido dificultades en el pasado.

Los aficionados esperan que la combinación de un juego terrestre sólido y el talento de Allen pueda llevar a los Bills a una victoria que les permita seguir en la contienda por el Super Bowl.