Taylor Swift ya viaja rumbo a Las Vegas

Las Vegas, Estados Unidos .-Taylor Swift ya viene en camino para ver a su amado Travis Kelce, y estar a tiempo para ver en vivo y a todo color el Super Bowl LVIII.

La cantante concluyó la noche del sábado en Tokio su concierto y se reporta que fue trasladada de inmediato al Aeropuerto de Haneda para tomar un jet privado. Tardó una hora en salir del evento para llegar a subirse al jet.

El vuelo tendría una duración de alrededor de 11 a 12 horas. Estimando que la salida fue alrededor de la media noche (11:33 pm de Japón), y ya con la diferencia horaria, se estima que la rubia de 34 años aterricé en suelo estadounidense entre las 4 y 5 de la tarde de este sábado, hora del Pacífico.

Ahora, la logística de dónde llegará y dónde se quedará es una incógnita. Tendría que aterrizar en Los Ángeles, según reportes, y después volar rápido a Las Vegas.

Y se sabe que el plan de vuelo no fue a Las Vegas, pues los espacios de vuelos privados -donde estacionar el jet- están ocupados para el fin de semana por el Súper Tazón. "No lo sé, no tenemos información", respondió un trabajador que labora en la zona de vuelos privados del McCarran International Airport.

"Incluso, no puedo decir que será aquí". Y es que la llegada de Swift a esta ciudad es un misterio, y es complicado saber a dónde llegará, cómo llegará y dónde se hospedará.

De entrada, alrededor de Las Vegas hay un total de 8 posibles lugares en los que puede aterrizar un vuelo privado. Está la zona de Privados del McCarran, pero el igual está el Henderson Executive Airport, North Las Vegas Airport, Boulder City Municipal Airport, Jean Airport, San Miguel Ranch Airport, Sky Ranch Airport y Echo Bay Airport.

Ahora, los Chiefs se están quedando a media hora aproximadamente del Allegiant Stadium, en Henderson, por lo que una opción es que Taylor aterrice en el aeropuerto cercano a ese condado. Además se tiene información que Taylor no llegaría al hotel donde están los Chiefs, y probablemente esté con familiares y amigos, algo que no se ha podido confirmar.