Bills de Buffalo quieren recuperar la credibilidad

Con los juegos por el Día de Acción de Gracias y el Black Friday dejando resultados sorprendentes, la Semana 13 de la temporada 2025 en la NFL continúa con un atractivo duelo entre los Steelers de Pittsburgh (6-5) y los Bills de Buffalo (7-4), en el Acrisure Stadium.

Los dirigidos por Mike Tomlin vienen de una dura derrota en Chicago, pero —tras el inesperado tropiezo de los Ravens con los Bengals— una victoria les dará respiro en la cima de la División Norte en la Conferencia Americana. Los Bills, lejos de alcanzar a los Patriots en el Este, vienen de caer contra los Texans en Houston (su tercera derrota fuera de casa en la temporada) y están perdiendo credibilidad como candidatos al título.

Ya estamos en ese punto de la campaña donde cada derrota o cada victoria tiene un impacto mayor y, tanto Tomlin como Sean McDermott son conscientes del sentido de urgencia que existe en cada equipo por sumar victorias en el récord y acomodarse en los Playoffs.

NFL / SEMANA 13

LA Rams vs Carolina

12:00 / Fox Sports

San Francisco vs Cleveland

12:00 / ViX Premium

Houston vs Indianapolis

12:00 / Fox Sports 2

Nueva Orleans vs Miami

12:00 / Sky Sports

Atlanta vs NY Jets

12:00 / Sky Sports

Arizona vs Tampa Bay

12:00 / Sky Sports

Jacksonville vs Tennessee

12:00 / Sky Sports

Minnesota vs Seattle

15:05 / Fox Sports

Las Vegas vs LA Chargers

15:25 / Fox Sports 2

Denver vs Washington

19:20 / ESPN