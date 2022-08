Los conocedores apuestan por ´Mitch´

El 11 de septiembre, los Steelers inician la campaña 2022 visitando a los campeones de la AFC, los Bengalíes.

Los conocedores apuestan que el QB de Pittsburgh será Mitchell Trubisky mientras que Mason Rudolph es la segunda opción, aunque no descartan al novato Kenny Pickett. Tony Romo, ex mariscal de campo de Dallas, apuesta por Mitch.

"Creo que veremos a Trubisky comenzar. Cuando estás en la Liga por un tiempo, tienes una gran ventaja sobre quien viene aprendiendo un sistema. Quiero decir que es muy difícil para un joven aprender.

Cuando tienes un tipo que ha estado en la Liga durante 3 ó 4 años tienes una gran ventaja, pero no significa que no pueda (Pickett) hacerlo más adelante", comentó Romo en "The Zach Gelb Show".

El tacle defensivo de los Steelers, Cameron Hayward, tiene la misma opinión.

"Empieza con ´Mitch´. A Mitch lo compramos en la agencia libre. Lo que tenemos que recordar sobre Mitch es que viene de una situación en la que en Chicago realmente no le dieron nada. Y aun así llegó a los Playoffs.

En este momento, él es nuestro número uno", comentó Cameron en su podcast, "Not Just Football".

Pero Matt Canada, coordinador ofensivo de los Acereros le dijo a la estación 93.7 The Fan, que Rudolph tiene chance de ser titular.

La experiencia de Trubusky parece ser la opción más adecuada, pero el conocimiento del equipo de Rudolph y la explosividad de Pickett pueden hacer que el coach Mike Tomlin tome una decisión diferente.

SUSPENDEN 6 JUEGOS A DESHAUN

La NFL suspendió al QB de Cleveland, Deshaun Watson, 6 juegos sin goce de sueldo tras violar las políticas de conducta personal de la Liga, tras las denuncias de abuso sexual presentadas en su contra por 24 mujeres. La recomendación de una jueza era suspenderlo toda la campaña. Watson llegó a los Browns en marzo pasado.