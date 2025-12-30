Steelers pierden a Darnell Washington de cara al duelo contra Ravens

El próximo domingo, en horario estelar, los Steelers de Pittsburgh (9-7) se juegan el título divisional del Norte en la Conferencia Americana contra los Ravens de Baltimore (8-8) tras dejar ir la oportunidad de sellar el primer lugar en la reciente derrota contra los Browns de Cleveland. Sin embargo, tendrán que sobreponerse a dos bajas sensibles.

¿Cómo afectará la baja de Darnell Washington a los Steelers?

La fractura de brazo de Darnell Washington el partido pasado, mandó al ala cerrada al quirófano, por lo que se perderá el resto de la temporada, según confirmó el entrenador en jefe Mike Tomlin este martes.

Washington estaba luciéndose en la que es su tercera temporada con Pittsburgh. Sus números tras 17 semanas muestran que atrapó 31 pases para 364 yardas y un touchdown, pero además se había convertido en una pieza clave en el juego terrestre de los Acereros gracias a sus bloqueos exitosos.

Para darle tranquilidad a sus aficionados de cara al juego crucial contra los Ravens, Tomlin aseguró que "somos un equipo que usa muchas alas cerradas, también usamos jugadores en esa posición que no suelen hacerlo como Spencer Anderson, así que tenemos muchas opciones a nuestra disposición desde un punto de vista estratégico. Con seis o siete días para prepararnos, no creo que tengamos problemas en encontrar un reemplazo".

Detalles sobre la suspensión de DK Metcalf

Contra Baltimore se cumplirá el segundo partido de suspensión para el receptor DK Metcalf, líder del equipo con 850 yardas recibidas y 6 touchdowns, después del altercado con un aficionado de los Lions en Ford Field hace dos semanas.