Tienen hegemonía

Un choque de aves es lo que nos presenta el primer juego de la Semana 4, donde el perdedor podría relegarse en la lucha por el Oeste de la NFC.

Seahawks se mete a la casa de los Cardinals, a quienes ya tienen de clientes en los últimos años.

Ambos llegan con marca de 2-1; y curiosamente, ese descalabro fue a manos de los 49ers (3-0), líderes de su división. Arizona no pudo mantener la ventaja el pasado fin de semana y perdió 16-15, mientras que Seattle sucumbió 17-13 en la Semana 1.

La mala noticia para los locales, comandados por Kyler Murray, es que Seattle llega con siete triunfos en fila ante Arizona, y cuatro seguidos en Glendale.

Cardinals necesitará que Murray logre darle más seguridad a Marvin Harrison Jr., quien no ha iniciado tan bien la campaña, y también urge que Trey Benson explote el juego terrestre.

Por otro lado, los Seahawks vienen de apalear 44-13 a Saints, ubicándose como la quinta mejor ofensiva de la NFL en cuanto a puntos anotados por partido, con 29.3, lo que los convierte en favoritos para hoy.