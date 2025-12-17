¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la semana 16?

Este jueves se abre el telón de la antepenúltima jornada en la NFL con un duelo con sabor a playoffs entre los Seahawks de Seattle y los Rams de Los Ángeles en Lumen Field. Con el título divisional del Oeste en la Conferencia Nacional, este choque es garantía de espectáculo.

¿Qué equipos se enfrentarán en la jornada NFL?

También habrá dos partidos en sábado, antes de dar paso a la jornada dominical y de lunes por la noche.

Los primeros en tomar acción el sábado serán los Eagles de Filadelfia y los Commanders de Washington. Los campeones vigentes quieren llegar a 10 victorias en la temporada después de la paliza a los Raiders.

Después, el clásico más antiguo de la NFL se llevará a cabo con la cima del Norte en la NFC en juego entre Packers y Bears.

El domingo los reflectores se los llevarán los Bucs y Panthers, así como Jaguars vs Broncos, Steelers vs Lions y el Sunday Night Football entre Patriots y Ravens.

Jueves 18 de diciembre

Los Ángeles Rams vs Seattle Seahawks a las 19:15 horas por FOX Sports

Sábado 20 de diciembre

Philadelphia Eagles vs Washington Commanders a las 16:00 horas por NFL Game Pass

Green Bay Packers vs Chicago Bears a las 19:20 horas por NFL Game Pass

Domingo 21 de diciembre

Cincinnati Bengals vs Miami Dolphins a las 12:00 horas por FOX Sports

Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers a las 12:00 horas por FOX Sports

Buffalo Bills vs Cleveland Browns a las 12:00 horas por NFL Game Pass

Los Ángeles Chargers vs Dallas Cowboys a las 12:00 horas por Canal 5

New York Jets vs New Orleans Saints a las 12:00 horas por NFL Game Pass

Minnesota Vikings vs New York Giants a las 12:00 horas por NFL Game Pass

Kansas City Chiefs vs Tennessee Titans a las 12:00 horas por NFL Game Pass

Atlanta Falcons vs Arizona Cardinals a las 15:05 horas por NFL Game Pass

Jacksonville Jaguars vs Denver Broncos a las 15:05 horas por FOX Sports

Pittsburgh Steelers vs Detroit Lions a las 15:25 horas por Canal 5

Las Vegas Raiders vs Houston Texans a las 15:25 horas por FOX Sports

New England Patriots vs Baltimore Ravens a las 19:20 horas por ESPN y Disney+

Lunes 22 de diciembre

San Francisco 49ers vs Indianapolis Colts a las 19:15 horas por ESPN y Disney+.