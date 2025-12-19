¿Qué equipos pueden clasificar a los playoffs en la Semana 16?Seahawks de Seattle aseguran su lugar en playoffs tras vencer a Rams
La esperanza resurgió para los Seahawks de Seattle. Su lugar en los playoffs se convirtió en una realidad, después de remontar en tiempo extra ante los Rams de Los Ángeles. Así empezó la Semana 16 en la NFL, acercándose al cierre de la temporada regular que será el domingo, 4 de enero del 2026.
¿Qué equipos están clasificados para la postemporada?
Cabe recordar que los Rams de Los Ángeles y los Broncos de Denver también se encuentran clasificados para la postemporada. Sin embargo, a la par de los Seahawks, hay más equipos que esta semana podrían asegurar su boleto a los playoffs:
AFC
Buffalo Bills
New England Patriots
Jackson Jaguars
Los Angeles Chargers
NFC
Philadelphia Eagles
Chicago Bears
Green Bay Packers
San Francisco 49ers
Equipos que ya no tienen oportunidad de clasificar
¿Qué equipos ya no tienen oportunidad de clasificar a la postemporada? Los siguientes equipos han quedado eliminados:
Kansas City Chiefs
Atlanta Falcons
Minnesota Vikings
Miami Dolphins
Cincinatti Bengals
Washington Commanders
New Orleans Saints
Cleveland Browns
Arizona Cardinals
Las Vegas Raiders
New York Jets
Tennessee Titans
New York Giants.