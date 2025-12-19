¿Qué equipos pueden clasificar a los playoffs en la Semana 16?

La esperanza resurgió para los Seahawks de Seattle. Su lugar en los playoffs se convirtió en una realidad, después de remontar en tiempo extra ante los Rams de Los Ángeles. Así empezó la Semana 16 en la NFL, acercándose al cierre de la temporada regular que será el domingo, 4 de enero del 2026.

¿Qué equipos están clasificados para la postemporada?

Cabe recordar que los Rams de Los Ángeles y los Broncos de Denver también se encuentran clasificados para la postemporada. Sin embargo, a la par de los Seahawks, hay más equipos que esta semana podrían asegurar su boleto a los playoffs:

AFC

Buffalo Bills

New England Patriots

Jackson Jaguars

Los Angeles Chargers

NFC

Philadelphia Eagles

Chicago Bears

Green Bay Packers

San Francisco 49ers

Equipos que ya no tienen oportunidad de clasificar

¿Qué equipos ya no tienen oportunidad de clasificar a la postemporada? Los siguientes equipos han quedado eliminados:

Kansas City Chiefs

Atlanta Falcons

Minnesota Vikings

Miami Dolphins

Cincinatti Bengals

Washington Commanders

New Orleans Saints

Cleveland Browns

Arizona Cardinals

Las Vegas Raiders

New York Jets

Tennessee Titans

New York Giants.