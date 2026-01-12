¡Adiós al campeón!

Brock Purdy lanzó un pase de touchdown de seis yardas a Christian McCaffrey al final del último cuarto, San Francisco utilizó una jugada de engaño en un envío de anotación del receptor abierto Jauan Jennings, y los 49ers eliminaron a los Eagles de Filadelfia, campeones defensores del Super Bowl, con una victoria de 23-19 en el partido de la ronda de comodines el domingo.

Los 49ers se dirigen a Seattle, el equipo mejor clasificado, el próximo fin de semana para un partido de playoffs divisional de la Conferencia Nacional. Los rivales de la División Oeste de la NFC dividieron la serie de la temporada.

"Nos enfocamos en una jugada a la vez", dijo McCaffrey. "Sabíamos que iba a ser una pelea de 12 asaltos. Eso es lo que seguimos diciendo. Solo teníamos que mantenernos firmes. No importaba lo que sucediera durante el juego, bueno o malo, solo seguimos confiando el uno en el otro y terminamos ganando".

Purdy lanzó para 262 yardas y consiguió la victoria como visitante en Filadelfia que no pudo obtener hace tres temporadas cuando se lesionó en una desastrosa actuación en el estadio de los Eagles en una derrota en el Juego de Campeonato de la NFC.







