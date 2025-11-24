Panthers vs 49ers: Horario y canales para ver el encuentro

El Levi´s Stadium será el escenario donde se cierre la Semana 12 de la NFL con un duelo que promete intensidad: los San Francisco 49ers (7-4) reciben a los Carolina Panthers (6-5) en el clásico Monday Night Football.

¿Qué ocurrió?

Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar para mantenerse en la pelea por la postemporada. San Francisco, tercero en la NFC Oeste, busca aprovechar la localía y el buen momento ofensivo tras su victoria 41-22 sobre Arizona.

Del otro lado, Carolina viene de derrotar 30-27 a Atlanta y sueña con liderar la NFC Sur tras la caída de Tampa Bay.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

· Fecha: lunes 24 de noviembre

· Hora: 19:15 horas (centro de México)

· Transmisión: ESPN, Disney+ y DAZN.