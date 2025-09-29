Malik Nabers fuera de la NFL 2025 por rotura de ligamento

Los New York Giants pagaron demasiado caro el conseguir su primera victoria del año en la NFL.

Tras realizarse una resonancia magnética, el receptor abierto Malik Nabers se quedará fuera por el resto de la campaña 2025 del futbol americano al confirmarse la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en el partido de la Semana 4 contra Los Ángeles Chargers.

Nabers, quien apenas llevaba 2 recepciones y 20 yardas en el cotejo, se lesionó al intentar atrapar un base cerca de la banda derecha del campo en la primera mitad del duelo que los neoyorquinos terminaron ganando sobre el cuadro californiano.

Malik era una pieza fundamental para los Giants, ya que impuso un récord al hacer 109 recepciones para 1,204 yardas y siete touchdowns la temporada pasada como novato, mientras que en apenas tres juegos este 2025 tenía 16 recepciones para 251 yardas y dos anotaciones.

El receptor abierto apenas iniciaba su segunda temporada dentro de su contrato de cuatro años como novato por 29 millones de dólares, el cual firmó en mayo del 2024.