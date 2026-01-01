´Ha sido increíble´

El breve regreso de Philip Rivers ha terminado, y aparentemente también su carrera. Nuevamente.

El quarterback de 44 años que salió de su retiro para intentar llevar a los Colts de Indianapolis de regreso a los playoffs hace tres semanas no comenzará el juego del domingo contra los Texans de Houston y probablemente ha tomado los últimos snaps de su carrera de 18 años en la NFL.

El entrenador Shane Steichen anunció el miércoles, como se esperaba, que Rivers sería reemplazado en la alineación titular por el novato Riley Leonard en el final de temporada de los Colts el domingo en Houston.

Steichen había indicado que el cambio era posible solo minutos después de que Indy (8-8) perdiera ante los Jaguars de Jacksonville el domingo, un día después de que los Texans vencieran al antiguo equipo de Rivers, los Chargers de Los Ángeles, para eliminar a los Colts de la carrera por los playoffs. Y puede que haya dejado caer inadvertidamente una pista del plan cuando se refirió a Rivers "saliendo una última vez y luchando como loco".

Más tarde el domingo, Rivers reconoció que entendía las circunstancias y apoyaría cualquier dirección que tomaran los Colts.

El lunes, cuando se le volvió a preguntar a Steichen sobre la decisión, dijo que aún planeaba reunirse con Rivers, un amigo de mucho tiempo, el martes antes de hacer un anuncio el miércoles.

¿Qué llevó a Philip Rivers a retirarse nuevamente?

Ahora es oficial. Aunque Rivers tuvo un récord de 0-3 en lo que describió como "tres juegos de bonificación" después de un descanso de cinco años, ciertamente le dio a los tambaleantes Colts una oportunidad de ganar los tres.

Rivers ayudó a los Colts a tomar una ventaja tardía en la Semana 15 en Seattle solo para ver cómo la defensa de Indy permitía un gol de campo tardío en el último minuto. Su intercepción en los últimos segundos selló la derrota de Indy por 18-16.

En la Semana 16, contra San Francisco, Rivers ayudó a los Colts a anotar 27 puntos, pero la defensa nunca forzó un despeje en una derrota por 48-27.

Y el domingo pasado, el pase de touchdown de Rivers a Mo Alie-Cox le dio a Indy una ventaja de 17-14 sobre Jacksonville en el tercer cuarto. Sin embargo, los Jaguars anotaron los últimos nueve puntos del juego para entregar a los Colts su sexta derrota consecutiva, allanando el camino para que Leonard haga su debut como titular en la NFL.

"Si este fue el último, les dije que no tendría ningún arrepentimiento por volver, y no lo tengo", dijo Rivers el domingo. "Aparte de que no ganamos, ¿verdad? No ganamos. Ha sido un absoluto placer durante tres semanas. Si volviera lo haría todo de nuevo. Ha sido absolutamente increíble".

Rivers fue el QB más reciente en llevar a los Colts a los playoffs en 2020. Rivers, también entrenador en la Escuela Secundaria Católica St. Michael en Fairhope, Alabama, entregará el puesto titular a Leonard, quien jugó en una escuela secundaria diferente en Fairhope.

Detalles sobre el debut de Riley Leonard como titular

Indy está a punto de embarcarse en otra temporada baja llena de preguntas significativas, comenzando con que Steichen, el gerente general Chris Ballard o ambos podrían estar fuera después de convertirse en el primer equipo en 30 años en comenzar 8-2 y perderse los playoffs.

El carrusel de quarterbacks también podría estar girando nuevamente. Rivers salió del retiro dos días después de que Daniel Jones sufriera una rotura del tendón de Aquiles derecho que puso fin a su temporada y que podría mantenerlo fuera al menos hasta el inicio del campamento de entrenamiento, quizás más tiempo, y un día después de que Leonard llegara al complejo del equipo con una lesión en la rodilla derecha. Jones está programado para convertirse en agente libre nuevamente en marzo.

Aunque Anthony Richardson, la cuarta selección general del draft en 2023, ha estado practicando las últimas dos semanas, todavía está en la lista de reservas lesionados debido a una fractura en el hueso orbital cerca de su ojo, resultado de una extraña lesión previa al juego sufrida en el vestuario cuando una banda de estiramiento se rompió. No se espera que Richardson sea activado el domingo y puede que no regrese con el equipo después de perder su puesto titular ante Jones en el campamento de entrenamiento y lanzar solo dos pases en toda la temporada.