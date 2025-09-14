¡REPITEN LA DOSIS!Las Águilas de Filadelfia vuelven a imponerse a los Jefes de Kansas City en un emocionante encuentro de la NFL.
Las Águilas de Filadelfia volvieron a ser la bestia negra de los Jefes de Kansas City.
Para la Semana 3, los Jefes visitarán Nueva York para medirse a los Gigantes y las Águilas recibirán a los Rams de Los Ángeles.
Resultados de la Semana 2 de la NFL:
Halcones
Vikings
22-6
Jaguares
Bengalíes
27-31
Gigantes
Vaqueros
37-40
Osos
Leones
21-52
Rams
Titanes
33-19
Patriotas
Delfines
33-27
49ers
Santos
26-21
Bills
Jets
30-10
H. Marinos
Acereros
31-17
Browns
Cuervos
17-41
Broncos
Potros
28-29
Panteras
Cardenales
22-27
Águilas
Jefes
20-17
PARA MAÑANA LUNES
Bucaneros
Texanos
6:00 PM
Cargadores
Raiders
9:00 PM
