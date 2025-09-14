Deportes

¡REPITEN LA DOSIS!

Las Águilas de Filadelfia vuelven a imponerse a los Jefes de Kansas City en un emocionante encuentro de la NFL.
  • Por: El Mañana Staff
  • 14 / Septiembre / 2025 - 10:31 p.m.
  • COMPARTIR
¡REPITEN LA DOSIS!

Las Águilas de Filadelfia volvieron a ser la bestia negra de los Jefes de Kansas City.

Para la Semana 3, los Jefes visitarán Nueva York para medirse a los Gigantes y las Águilas recibirán a los Rams de Los Ángeles.

Resultados de la Semana 2 de la NFL:

Halcones

Vikings

22-6

Jaguares

Bengalíes

27-31

Gigantes

Vaqueros

37-40

Osos

Leones

21-52

Rams

Titanes

33-19

Patriotas

Delfines

33-27

49ers

Santos

26-21

Bills

Jets

30-10

H. Marinos

Acereros

31-17

Browns

Cuervos

17-41

Broncos

Potros

28-29

Panteras

Cardenales

22-27

Águilas

Jefes

20-17

PARA MAÑANA LUNES

Bucaneros

Texanos

6:00 PM

Cargadores

Raiders

9:00 PM

EL MAÑANA RECOMIENDA