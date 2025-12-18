Chocan Rams y Seahawks por título divisional

La Semana 16 en la temporada 2025 de la NFL abre con el choque entre los Seahawks (11-3) y los Rams de Los Ángeles (11-3), en el Lumen Field, el último juego de temporada regular como local para Seattle. Se disputará el liderato y, seguramente, el título divisional en el Oeste de la Conferencia Nacional.

La jornada pasada, los Rams aseguraron su lugar en la postemporada (son el único equipo de la NFC en hacerlo hasta ahora), pero buscan mantener su hegemonía en la división por primera vez desde 2018. Por su parte, los Seahawks buscan volver a la cima después de cinco años.

Los dirigidos por Sean McVay lucen como el mejor equipo de la NFL y llegan a este encuentro con dos victorias consecutivas, después del inesperado tropiezo contra los Panthers, en Charlotte.

Matthew Stafford está encaminado a ser nombrado el Jugador Más Valioso de la temporada y es el líder de la ofensiva, con más touchdowns en la Liga. Para este partido, a pesar de la lesión que sufrió Davante Adams en el tendón de la corva en el triunfo contra Detroit, McVay declaró que esperará "hasta el último momento" antes de tomar una decisión, para ver si contará con uno de sus receptores estelares. Suma 60 recepciones, para 789 yardas y 14 anotaciones, esta temporada.

Mientras que los pupilos de Mike Macdonald llegan con cuatro victorias consecutivas y esperan cobrar revancha de la derrota sufrida hace un mes en el estadio SoFi, cuando Jason Myers falló una patada de 61 yardas en los últimos segundos.

Esa tarde, Sam Darnold lanzó cuatro intercepciones, por lo que esperan una actuación destacada de la defensiva, para poder dar un golpe en la mesa y firmar la victoria sobre el conjunto angelino, lo que les daría el liderato en el Oeste.



