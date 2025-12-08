Rams aplastaron a los Cardenales

Matthew Stafford lanzó para 281 yardas y tres touchdowns, Puka Nacua y Blake Corum anotaron dos veces cada uno y los Rams de Los Ángeles superaron el domingo 45-17 a los Cardinals de Arizona para mantenerse empatados en el liderato de la NFC Oeste.

Los Rams (10-3) anotaron 35 puntos sin respuesta para recuperarse de la derrota de la semana pasada llena de pérdidas de balón ante los Panthers y ganar por séptima vez en ocho juegos.

Están empatados con los Seahawks en la cima de la división, un juego por delante de los 49ers.

Los tambaleantes Cardinals (3-10) han perdido cinco seguidos y diez de sus últimos 11 después de comenzar la temporada con 2-0.

Los Ángeles cayó en un agujero temprano de 7-0 pero se recuperó para una ventaja de 24-diez al medio tiempo, anotando justo antes del descanso con un hermoso pase de 28 yardas por el centro de Stafford a Nacua, quien tuvo seis recepciones para 136 yardas en la primera mitad.

Los Rams también anotaron touchdowns en un par de carreras de dos yardas, una de Kyren Williams y otra de Corum.

Los Ángeles acumuló 306 yardas en la primera mitad y tuvo 530 en el juego.

Los Rams han ganado 15 de sus últimos 18 enfrentamientos contra los Cardinals.