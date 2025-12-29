Horario y canales para el Monday Night Football

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el cierre de la temporada regular a la vuelta de la esquina, la última Monday Night Football del año se disputará entre los Rams de Los Ángeles y los Falcons de Atlanta.

Esta noche, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, los Falcons y los Rams cerrarán el telón de la Semana 17 en la NFL.

¿A qué hora se juega la Monday Night Football?

Mientras que los Falcons de Atlanta ya están prácticamente fuera de la postemporada, los Rams de Los Ángeles todavía tienen oportunidad de escalar posiciones en la Conferencia Nacional. Sin embargo, para conseguir esto, deberán regresar al sendero de la victoria.

Detalles sobre la transmisión del partido

Este es el horario y los canales de transmisión para ver en vivo el partido este lunes, 29 de diciembre.

Lunes, 29 de diciembre

Atlanta Falcons vs Los Angeles Rams | 19:15 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, ESPN y Disney+ Premium.

Situación de los equipos en la NFL

Los Rams necesitan ganar para mantener sus esperanzas de postemporada, mientras que los Falcons buscan cerrar la temporada con un buen desempeño.