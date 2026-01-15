Sigue Raiders en la búsqueda de entrenador

El hecho de que los Raiders de Las Vegas estén en medio de una búsqueda de entrenador no es algo nuevo —por tercer año consecutivo están en ese proceso. Pero las circunstancias que rodean la situación esta vez hacen que elegir a la persona adecuada sea especialmente importante.

La persona que asuma el cargo tendrá el raro lujo de tener a su disposición la primera selección global del draft y casi 90 millones de dólares en espacio disponible en el tope salarial.

Así que una reconstrucción adecuada, que no ha tenido lugar desde que el equipo se mudó a Las Vegas en 2020, podría finalmente ocurrir.

Para una franquicia que no ha ganado un partido de playoffs desde la temporada 2002, cuando los entonces Raiders de Oakland jugaron el Super Bowl, esta es una oportunidad que el gerente general John Spytek y el dueño minoritario Tom Brady no pueden desperdiciar.

"¿Existen dos contrataciones más importantes en una organización que un quarterback y un entrenador en jefe?", preguntó Spytek. "Creo que probablemente todos estaríamos de acuerdo en que esos dos hombres suelen dirigir el barco, y eso está frente a nosotros ahora mismo".

Incluso más que tener la primera selección del draft de la NFL por apenas la segunda vez, los Raiders también necesitan mantenerse al día con los otros equipos deportivos de Las Vegas.

El otro equipo del propietario Mark Davis, las Aces de Las Vegas, ha ganado tres de los últimos cuatro campeonatos de la WNBA. Los Golden Knights de la NHL han llegado a los playoffs en todas las temporadas excepto una y alzaron la Copa Stanley hace tres años.

Además, se espera que los Atléticos de las Grandes Ligas de Béisbol ya jueguen en Las Vegas en 2028 con lo que parece ser una alineación joven y dinámica. Y el comisionado de la NBA, Adam Silver, confió en que se tome una decisión este año sobre si la ciudad del juego obtiene un equipo.

Los Raiders están en la segunda semana de búsqueda de un entrenador para reemplazar a Pete Carroll, quien tuvo un récord de 3-14 en su única temporada. Han realizado varias entrevistas y han solicitado hablar con otros candidatos también.

Una vez que se designe a un entrenador, los Raiders centrarán más su atención en la agencia libre y el draft.

Usar la primera selección para elegir al quarterback ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza, podría ser un paso para hacer que la franquicia sea competitiva. Intentará llevar a Indiana al campeonato nacional el lunes, cuando los Hoosiers jueguen contra Miami en el partido por el título de fútbol americano universitario.

BetMGM Sportsbook menciona a Mendoza como el favorito abrumador con un menos 1600 para ser el primero en el draft, así que tal vez haya una Fernandomanía, pero al estilo Las Vegas.



