Vaqueros dominan a Jets

Dak Prescott tuvo una línea ofensiva improvisada frente a él contra un equipo desesperado por su primera victoria y aún así llevó a los Cowboys de Dallas a recorrer el campo de arriba a abajo.

Prescott lanzó dos de sus cuatro pases de anotación a Jake Ferguson. Dallas anotó en dos series de 90 o más yardas en el segundo cuarto con una línea ofensiva que carecía de cuatro titulares y los Cowboys superaron el domingo 37-22 a los Jets de Nueva York, que siguen sin ganar.