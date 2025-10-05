Deportes

Vaqueros dominan a Jets

El quarterback Dak Prescott destaca en el triunfo de Dallas sobre Nueva York a pesar de las adversidades en la línea ofensiva.
  • Por: Agencia AP
  • 05 / Octubre / 2025 - 09:05 p.m.
Vaqueros ganan con cuatro pases de TD de Prescott y dos series de 90 yardas.

Dak Prescott tuvo una línea ofensiva improvisada frente a él contra un equipo desesperado por su primera victoria y aún así llevó a los Cowboys de Dallas a recorrer el campo de arriba a abajo.

Prescott lanzó dos de sus cuatro pases de anotación a Jake Ferguson. Dallas anotó en dos series de 90 o más yardas en el segundo cuarto con una línea ofensiva que carecía de cuatro titulares y los Cowboys superaron el domingo 37-22 a los Jets de Nueva York, que siguen sin ganar.

“Creo que estamos malacostumbrados”, dijo el entrenador Brian Schottenheimer sobre Prescott.

