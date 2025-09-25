Potros, a todo galope

Los Potros están cabalgando por un sitio que nadie imaginó en este inicio de la temporada de la NFL. Son uno de los seis invictos que quedan en la Liga, y la ofensiva que presume el quarterback Daniel Jones y el corredor Jonathan Taylor está dando espectáculo en el campo.

Jones, mariscal de campo de 28 años y quien llegó tras pasar desapercibido seis campañas con los Giants, está lanzando como una verdadera estrella, sumando 816 yardas, completando el 71.6 por ciento de sus pases -jamás promedió ni 68 por ciento-, y además con un rating de 111.7 -en su carrera solamente una campaña pasó la barrera del 90.0, en 2022, cuando Nueva York tuvo marca de 9-6-1, la única ganadora en la trayectoria del quarterback-.

"Indiana Jones", como ahora se le conoce en Indianápolis, ha recibido 300 mil dólares como bono en las primeras tres semanas de campaña, pues en su contrato de 1 año y 15 millones de billetes verdes estipulaba un bono de 100 mil dólares por cada victoria que consiguiera.

Tras vencer como local a Dolphins y Broncos, los Colts vienen de derrotar de visita a Titans y este fin se meterán a la casa de los Rams (2-1), una dura prueba para enseñar si son de verdad o no, pues la última vez que iniciaron con marca de 4-0 fue en 2009, año en el que perdieron en el Super Bowl.

Para darse una idea de lo sorpresivo que ha sido el arranque de los Colts, antes de arrancar la temporada 2025 eran colocados en los momios en el lugar 25 de 32 franquicias para ganar el Super Bowl, y ahora se encuentran en la posición 12.



