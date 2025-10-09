Brock Purdy se pierde práctica de 49ers por lesión en el dedo del pie

El quarterback de los 49ers de San Francisco Brock Purdy no pudo practicar el miércoles ya que todavía está afectado por una lesión en un dedo de un pie que lo ha dejado fuera de tres partidos esta temporada.

Los Niners comenzaron los preparativos para el encuentro de esta semana en Tampa Bay sin que Purdy pudiera entrenar. El entrenador en jefe Kyle Shanahan dijo que Purdy está progresando y el equipo no ha contemplado ponerlo en la lista de lesionados.

Pero San Francisco podría verse en la necesidad de jugar otro partido con Mac Jones como titular, en vista de que el estado de Purdy es incierto. Jones tuvo una participación limitada en la práctica debido a una lesión de rodilla y otra en el oblicuo, pero debería estar disponible para ser titular en caso necesario.

Jones tiene un récord de 3-0 como titular esta temporada y es uno de los dos únicos mariscales de campo que han ganado sus primeros tres inicios con una franquicia lanzando para al menos 900 yardas y seis touchdowns.

Los 49ers todavía tienen un personal reducido en varias posiciones clave, incluso después de tener unos días adicionales de práctica tras una victoria en tiempo extra obtenida el jueves pasado contra los Rams de Los Ángeles.

El receptor principal Ricky Pearsall se perdió la práctica debido a una lesión en una rodilla después de ausentarse del duelo de la semana pasada. Parece poco probable que regrese esta semana.

"Veremos si hay un cambio el jueves o viernes, pero no cuento con ello en este momento", afirmó Shanahan.

El también receptor Jauan Jennings (tobillo, costillas) tampoco practicó después de perderse el encuentro de la semana pasada y no se espera que el ala cerrada estelar George Kittle regrese de la lista de lesionados por una lesión en el tendón de la corva hasta la próxima semana como muy pronto.

San Francisco ha recibido algo de ayuda del lado defensivo con el tackle Kevin Givens y el safety Malik Mustapha, ambos con sus ventanas de práctica abiertas esta semana. Givens ha estado fuera desde el campamento de entrenamiento por una lesión en el pectoral y Mustapha ha estado inactivo desde que se sometió a una cirugía por una lesión de rodilla después de la temporada pasada.