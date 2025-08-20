Planes de NFL aún no se concretan: Manning

El martes, Manning insistió en que no está planeando cuánto tiempo permanecerá en Texas ni cuándo ingresará al draft de la NFL, a pesar de la reciente predicción de su abuelo a la revista Texas Monthly de que estará con los Longhorns hasta la temporada 2026.

"No sé de dónde sacó eso", dijo Arch Manning en su primera reunión con periodistas desde el día de prensa de la SEC a mediados de julio. "Me envió un mensaje para disculparse por eso. Ahora mismo lo estoy tomando día a día".

Arch Manning ha sido cauteloso al hablar de su futuro, ya que lidera a los Longhorns, número uno del mundo, como titular a tiempo completo tras jugar detrás de Quinn Ewers las últimas dos temporadas. Manning llega a esta temporada como el favorito inicial para el Trofeo Heisman, tiene contratos de patrocinio millonarios y proviene de la familia de mariscales de campo más famosa del fútbol americano. Su abuelo Archie jugó en la NFL y sus tíos Peyton y Eli se combinaron para ganar cuatro Super Bowls.

Si sumamos todo esto, Arch Manning se lleva la mayor atención de cualquier jugador del país. Texas abre la temporada el 30 de agosto contra Ohio State, número 3, tras perder contra los Buckeyes en las semifinales de los playoffs nacionales la temporada pasada.



