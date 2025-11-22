NFL: Horarios y canales para ver los juegos de la Semana 12

La temporada 2025 de la NFL llega al punto en donde equipos pueden alcanzar ya las 10 victorias en el año, lo que representa amplias posibilidades de avanzar a la Postemporada. Este domingo los Patriots de Nueva Inglaterra podrían convertirse en la primera organización con una decena de victorias en la campaña, ya que los Broncos de Denver descansan.

Nueva Inglaterra (9-2) es uno cinco equipos que apenas tiene dos derrotas en la temporada, junto a Denver (9-2), Filadelfia (8-2), Los Ángeles (Rams, 8-2) e Indianápolis (8-2) son los equipos contendientes para el trofeo Vince Lombardi y todos, salvo los Broncos que descansan, viven importantes duelos este domingo.

¿Qué partidos se jugarán este domingo?

Los Patriots visitarán Cincinnati para enfrentarse a unos heridos Bengals (2-8) comandados por Joe Flacco que tienen nulas posibilidades de avanzar a los Playoffs, pero siguen siendo una amenaza aérea con elementos como Ja´Marr Chase y Tee Higgins.

A la misma hora (12:00 horas, centro de México) los Colts estarán visitando a los Chiefs de Kansas City (5-5) que, aunque viven su peor año con Patrick Mahomes como su quaterback, siguen siendo los vigentes campeones de la Conferencia Americana y su estadio siempre es una aduana complicada para quienes los visitan.

Más tarde los Eagles se enfrentarán a los Cowboys de Dallas (4-5-1) en un duelo divisional con una gran cantidad de odio deportivo entre ambas organizaciones. Filadelfia suma tres triunfos consecutivos en duelos ante Dallas y buscarán aumentar su dominio.

Por último, los Rams vivirán un complicado choque en casa ante los Buccaneers de Tampa Bay (6-4) en el Sunday Night Football. Posiblemente este sea el duelo más complicado del domingo para los equipos con solo dos descalabros en 2025 debido a que se enfrentan dos líderes divisionales en horario estelar.

¿Cuáles son los horarios y canales de los partidos de la Semana 12?

Jets vs Ravens

· Fecha: Domingo 23 de noviembre

· Hora: 12:00 horas (centro de México)

· Transmisión: DAZN

Steelers vs Bears

· Fecha: Domingo 23 de noviembre

· Hora: 12:00 horas (centro de México)

· Transmisión: Fox Sports y DAZN

Patriots vs Bengals

· Fecha: Domingo 23 de noviembre

· Hora: 12:00 horas (centro de México)

· Transmisión: DAZN

Giants vs Lions

· Fecha: Domingo 23 de noviembre

· Hora: 12:00 horas (centro de México)

· Transmisión: DAZN

Vikings vs Packers

· Fecha: Domingo 23 de noviembre

· Hora: 12:00 horas (centro de México)

· Transmisión: ViX y DAZN

Colts vs Chiefs

· Fecha: Domingo 23 de noviembre

· Hora: 12:00 horas (centro de México)

· Transmisión: Fox Sports y DAZN

Seahawks vs Titans

· Fecha: Domingo 23 de noviembre

· Hora: 12:00 horas (centro de México)

· Transmisión: DAZN

Jaguars vs Cardinals

· Fecha: Domingo 23 de noviembre

· Hora: 15:05 horas (centro de México)

· Transmisión: Canal 9 y DAZN

Browns vs Raiders

· Fecha: Domingo 23 de noviembre

· Hora: 15:05 horas (centro de México)

· Transmisión: Fox Sports y DAZN

Eagles vs Cowboys

· Fecha: Domingo 23 de noviembre

· Hora: 15:25 horas (centro de México)

· Transmisión: Fox Sports y DAZN

Falcons vs Saints

· Fecha: Domingo 23 de noviembre

· Hora: 15:25 horas (centro de México)

· Transmisión: Canal 9 y DAZN

Buccaneers vs Rams

· Fecha: Domingo 23 de noviembre

· Hora: 19:20 horas (centro de México)

· Transmisión: ESPN, Disney+ y DAZN.