¡Se rompen los jefes!

Las imágenes finales de la búsqueda de postemporada de los Chiefs de Kansas City resultaron ser Patrick Mahomes siendo auxiliado en su camino al vestuario con lo que resultó ser un desgarro del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, con una toalla blanca sobre su cabeza, y el quarterback suplente Gardner Minshew lanzando una intercepción a Derwin James que le dio a los Chargers de Los Ángeles una victoria sobre uno de sus mayores rivales.

Todo sucedió en los últimos dos minutos de su victoria de 16-13 el domingo.

Justin Herbert, jugando con una mano izquierda rota, había ayudado a los Chargers a tomar la delantera con una remontada en la segunda mitad, pero Kansas City recuperó el balón con una oportunidad más. Mahomes estaba corriendo hacia la línea lateral y lanzando el balón fuera cuando fue derribado por el liniero defensivo Da´Shawn Hand, dejando al dos veces MVP sujetándose la rodilla izquierda.

"No se veía bien", reconoció el head coach de los Chiefs, Andy Reid, después.

Más tarde, los Chiefs emitieron una actualización, diciendo: "Una resonancia magnética ha confirmado que el QB de los Chiefs, Patrick Mahomes, sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda en el juego de hoy. Patrick y el club están explorando actualmente opciones quirúrgicas".

Minshew tomó el relevo y completó tres pases consecutivos, dando esperanza a los fanáticos de los Chiefs en un día que comenzó con sensaciones térmicas cercanas a cero y sus posibilidades de playoffs casi iguales. Pero con 20 segundos por jugar, Minshew lanzó un pase para Travis Kelce, y James —su antiguo rival divisional— saltó para interceptarlo, permitiendo a Los Ángeles (10-4) comenzar a celebrar una segunda temporada consecutiva de 10 victorias.





Quizás pronto, una segunda aparición consecutiva en postemporada.

"Es un equipo de fútbol americano. Este es un equipo de fútbol", dijo el entrenador de los Chargers, Jim Harbaugh. "Empiezo a pensar que este es mi equipo de fútbol favorito en el que he estado. He estado en muchos equipos, ninguno mejor que este. Un verdadero equipo de fútbol americano. Amo a estos chicos".

"Sabemos lo que ese equipo ha hecho en los últimos ocho, nueve años", agregó James. "Venir al Arrowhead Stadium y conseguir una victoria significa mucho para nuestro equipo, porque estamos 5-0 en nuestra división".

Minshew será el quarterback de los Chiefs durante los últimos tres juegos de la temporada. Uno de ellos es un enfrentamiento en horario estelar con los Broncos de Denver en la noche de Navidad.

"Haré lo que los entrenadores me pidan", dijo Minshew, "e intentaremos ganar algunos juegos".

NFL / SEMANA 15

Browns 3-31 Bears

Ravens 24-0 Bengals

Chargers 16-13 Chiefs

Bills 35-31 Patriots

Commanders 29-21 Giants

Raiders 0-31 Eagles

Jets 20-48 Jaguars

Cardinals 20-40 Texans

Packers 26-34 Broncos

Lions 34-41 Rams

Panthers 17-20 Saints

Titans 24-37 49ers

Colts 16-18 Seahawks

PARA HOY

Dolphins VS. Steelers

7:15 PM