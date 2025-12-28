Horarios y canales para ver la Semana 17 de la NFL de este domingo

Horarios y canales para ver la Semana 17 de la NFL de este domingoLa temporada regular de la National Football League (NFL) está cada vez más cerca de finalizar.
CIUDAD DE MÉXICO.- La temporada regular de la National Football League (NFL) está cada vez más cerca de finalizar.
Este domingo 28 de diciembre, continúa la actividad de la Semana 17 con 10 partidos que podrían definir el futuro de varios equipos de cara a los playoffs.
¿Qué partidos se juegan en la NFL el 28 de diciembre?
Dolphins de Miami vs Buccaneers de Tampa Bay
Fecha: Domingo 28 de diciembre
Hora: 12:00
Estadio: Hard Rock
Transmisión: NFL Game Pass/DAZN
Jets de New York vs Patriots de New England
Fecha: Domingo 28 de diciembre
Hora: 12:00
Estadio: MetLife
Transmisión: NFL Game Pass/DAZN
Browns de Cleveland vs Steelers de Pittsburgh
Fecha: Domingo 28 de diciembre
Hora: 12:00
Estadio: FirstEnergy
Transmisión: Canal5/NFL Game Pass/DAZN
Colts de Indianápolis vs Jaguars de Jacksonville
Fecha: Domingo 28 de diciembre
Hora: 12:00
Estadio: Lucas Oil
Transmisión: FOX Sports 2/NFL Game Pass/DAZN
Titans de Tennessee vs Saints de New Orleans
Fecha: Domingo 28 de diciembre
Hora: 12:00
Estadio: Nissan
Transmisión: NFL Game Pass/DAZN
Panthers de Carolina vs Seahawks de Seattle
Fecha: Domingo 28 de diciembre
Hora: 12:00
Estadio: Bank of America
Transmisión: FOX Sports/NFL Game Pass/DAZN
Bengals de Cincinnati vs Cardinals de Arizona
Fecha: Domingo 28 de diciembre
Hora: 12:00
Estadio: Paycor
Transmisión: NFL Game Pass/DAZN
Detalles de los encuentros NFL programados para hoy
Raiders de Las Vegas vs Giants de New York
Fecha: Domingo 28 de diciembre
Hora: 3:05
Estadio: Allegiant
Transmisión: FOX Sports 2/NFL Game Pass/DAZN
Bills de Buffalo vs Eagles de Philadelphia
Fecha: Domingo 28 de diciembre
Hora: 3:25
Estadio: Highmark
Transmisión: FOX Sports/NFL Game Pass/DAZN
49ers de San Francisco vs Bears de Chicago
Fecha: Domingo 28 de diciembre
Hora: 7:20
Estadio: Levi's
Transmisión: ESPN/Disney+/NFL Game Pass/DAZN.