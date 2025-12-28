Deportes

  • 28 / Diciembre / 2025 - 01:44 p.m.
Horarios y canales para ver la Semana 17 de la NFL de este domingo

CIUDAD DE MÉXICO.- La temporada regular de la National Football League (NFL) está cada vez más cerca de finalizar.

Este domingo 28 de diciembre, continúa la actividad de la Semana 17 con 10 partidos que podrían definir el futuro de varios equipos de cara a los playoffs.

¿Qué partidos se juegan en la NFL el 28 de diciembre?

Dolphins de Miami vs Buccaneers de Tampa Bay

Fecha: Domingo 28 de diciembre

Hora: 12:00

Estadio: Hard Rock

Transmisión: NFL Game Pass/DAZN

Jets de New York vs Patriots de New England

Fecha: Domingo 28 de diciembre

Hora: 12:00

Estadio: MetLife

Transmisión: NFL Game Pass/DAZN

Browns de Cleveland vs Steelers de Pittsburgh

Fecha: Domingo 28 de diciembre

Hora: 12:00

Estadio: FirstEnergy

Transmisión: Canal5/NFL Game Pass/DAZN

Colts de Indianápolis vs Jaguars de Jacksonville

Fecha: Domingo 28 de diciembre

Hora: 12:00

Estadio: Lucas Oil

Transmisión: FOX Sports 2/NFL Game Pass/DAZN

Titans de Tennessee vs Saints de New Orleans

Fecha: Domingo 28 de diciembre

Hora: 12:00

Estadio: Nissan

Transmisión: NFL Game Pass/DAZN

Panthers de Carolina vs Seahawks de Seattle

Fecha: Domingo 28 de diciembre

Hora: 12:00

Estadio: Bank of America

Transmisión: FOX Sports/NFL Game Pass/DAZN

Bengals de Cincinnati vs Cardinals de Arizona

Fecha: Domingo 28 de diciembre

Hora: 12:00

Estadio: Paycor

Transmisión: NFL Game Pass/DAZN

Detalles de los encuentros NFL programados para hoy

Raiders de Las Vegas vs Giants de New York

Fecha: Domingo 28 de diciembre

Hora: 3:05

Estadio: Allegiant

Transmisión: FOX Sports 2/NFL Game Pass/DAZN

Bills de Buffalo vs Eagles de Philadelphia

Fecha: Domingo 28 de diciembre

Hora: 3:25

Estadio: Highmark

Transmisión: FOX Sports/NFL Game Pass/DAZN

49ers de San Francisco vs Bears de Chicago

Fecha: Domingo 28 de diciembre

Hora: 7:20

Estadio: Levi's

Transmisión: ESPN/Disney+/NFL Game Pass/DAZN.

