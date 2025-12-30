¿Cuándo y dónde ver los partidos de la semana 18 de la NFL?

Llegó el momento de cerrar el telón de la temporada regular en la NFL y este sábado, a partir de las 15:30 horas, se llevarán a cabo los partidos de la semana 18, la última antes de los playoffs.

En la semana 17, dos equipos sellaron su boleto a playoffs y tres títulos divisionales fueron consagrados, pero aún hay franquicias que buscan tomar el primer lugar, otros una mejor posición en el sembrado y unos pocos que no quieren darse afuera de la postemporada.

¿Cuándo y dónde ver la semana 18 de la NFL?

En esta última semana de temporada regular, están en juego dos lugares en Playoffs (uno por cada Conferencia), los primeros sembrados de la AFC y de la NFC, y, por si fuera poco, cuatro títulos divisionales están por definirse.

Sábado 3 de enero

-Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers - a las 15:30 horas por ESPN y Disney+

-Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers - a las 19:00 horas por ESPN y Disney+

Domingo 4 de enero

-New Orleans Saints vs Atlanta Falcons - a las 12:00 horas por NFL Game Pass

-Cleveland Browns vs Cincinnati Bengals - a las 12:00 horas por NFL Game Pass

-Indianapolis Colts vs Houston Texans - a las 12:00 horas por FOX Sports

-Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars - a las 12:00 horas por Canal 5

-Green Bay Packers vs Minnesota Vikings - a las 12:00 horas por FOX Sports

-Dallas Cowboys vs New York Giants - a las 12:00 horas por NFL Game Pass

-Los Ángeles Chargers vs Denver Broncos - a las 15:25 horas por Canal 5

-Arizona Cardinals vs Los Ángeles Rams - a las 15:25 horas por NFL Game Pass

-Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders - a las 15:25 horas por NFL Game Pass

-Miami Dolphins vs New England Patriots - a las 15:25 horas por FOX Sports

-Detroit Lions vs Chicago Bears - a las 15:25 horas por FOX Sports

-New York Jets vs Buffalo Bills - a las 15:25 horas por NFL Game Pass

-Washington Commanders vs Philadelphia Eagles - a las 15:25 horas por NFL Game Pass

-Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers - a las 19:20 horas por ESPN y Disney+.