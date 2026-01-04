Los Panthers avanzan a playoffs gracias al triunfo de los Falcons

Este domingo, casi 24 horas después de que los Panthers fueran derrotados por los Buccaneers de Tampa Bay, los Falcons de Atlanta salieron victoriosos del duelo contra los Saints de Nueva Orleans y así, el equipo de Carolina ganó su boleto a los playoffs y el título divisional del Sur en la Conferencia Americana.

¿Cómo lograron los Panthers clasificar a playoffs?

Esta es la primera vez que los Panthers conquistan su división desde el 2015 y lo lograron gracias al triunfo de uno de sus acérrimos rivales.

Un pase de anotación de Kirk Cousins a Drake London y cuatro goles de campo exitosos de Zane González le dieron la victoria a los Falcons, que llegaron a un récord de 8-9, mismo que Panthers y Buccaneers.

Así, el criterio de desempate favoreció a los Panthers, con mejor resultado ante los Falcons durante la temporada regular. Esta atípica clasificación deja a Carolina como el quinto equipo que jugará playoffs después de cerrar la campaña regular con récord perdedor.

Detalles de la victoria de los Falcons sobre los Saints

Con el cuarto sembrado en playoffs, los Panthers se enfrentarán a los 49ers de San Francisco o a los Rams de Los Ángeles. Enfrentarán a los 49ers si los Rams pierden o empatan contra los Cardinals de Arizona; sin embargo, si gana el conjunto angelino, ese será su rival.