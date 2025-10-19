Chiefs de Kansas City aplastan a los Raiders en Arrowhead

Los Chiefs de Kansas City mandaron un mensaje claro al resto de la NFL: ya despertó el gigante. Con una paliza (31-0) a los Raiders de Las Vegas en el estadio Arrowhead, la dinastía del Oeste de la Conferencia Nacional sumó su segunda victoria consecutiva y por primera vez en la temporada, tienen récord ganador.

Andy Reid esperaba una batalla en este duelo divisional contra Pete Carroll, pero los Raiders fueron a Kansas City "sin armamento" y se enfrentaron a un ejército infalible con arsenal completo. La efectividad en ataque fue respaldada con una feroz defensa, que no permitió puntos en contra por primera vez en la temporada.

En una mañana soleada en el corazón de Estados Unidos, los Chiefs vivieron la fiesta completa. Rashee Rice, un año después de su último partido, no pudo pedir un mejor regreso a los emparrillados con dos anotaciones a su nombre. Marquise ´Hollywood´ Brown anotó su cuarto touchdown de la campaña para cerrar una impecable primera mitad del conjunto local.

Patrick Mahomes, por segunda semana consecutiva, lanzó tres pases de anotación sin intercepciones y 286 yardas hasta el final del tercer cuarto; con el partido liquidado, fue reemplazado por Gardner Minshew.

Una tarde de ensueño para los Jefes fue una pesadilla para los Raiders. Adam Butler, Isaiah Pola-Mao y Maxx Crosby abandonaron el campo de juego por lesión. Geno Smith no alcanzó las 100 yardas y Kenny Pickett, en lugar de aliviar el daño, entregó el balón en su primera intervención.