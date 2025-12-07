Los Packers ganan frente a los Bears y le arrebatan la cima NFC norte

La rivalidad más antigua de la NFL se tiñó, una vez más, de verde y amarillo. Los Packers de Green Bay (9-3-1) derrotaron a los Bears de Chicago (9-4) por 28-21 en una definición agónica en Lambeau Field gracias a la intercepción de Keisean Nixon a Caleb Williams.

¿Cómo ocurrió la victoria de los Packers sobre los Bears?

Matt LaFleur pudo "callarle la boca" a Ben Johnson y vencerlo gracias a una gran actuación de su defensiva y de jugadores como Jordan Love, Josh Jacobs, Christian Watson y el ya mencionado Nixon.

Ambos mariscales de campo recibieron castigos durante la jornada. Love fue capturado y luego interceptado por cuarta ocasión en la temporada, pero lanzó para 234 yardas y 3 pases de anotación. Watson firmó dos de esas anotaciones para su cuarto partido consecutivo con touchdown. Bo Melton anotó su segundo touchdown en su carrera para estirar la ventaja.

Detalles de la actuación de Jordan Love y la defensiva

Caleb Williams también fue capturado e interceptado en una ocasión; lanzó para 186 yardas y 2 pases de anotación, pero esa entrega de balón sobre el final del partido sentenció la victoria para Green Bay, que le arrebató a su acérrimo rival el liderato de la división norte de la Conferencia Nacional.