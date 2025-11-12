Packers sufre 2 derrotas consecutivas en su casa

Los Packers han aprendido de la manera difícil cómo la fortuna de un equipo de la NFL puede cambiar drásticamente en una o dos semanas.

Green Bay tenía el mejor porcentaje de victorias de la Conferencia Nacional el 26 de octubre, luego de vencer a los Steelers de Pittsburgh. Sólo dos partidos después, está mirando hacia arriba a los Lions de Detroit y a los Bears de Chicago en la División Norte.

"Tenemos un equipo especial", manifestó el corredor Josh Jacobs después de la derrota sufrida el lunes por los Packers, 10-7 ante los Eagles de Filadelfia. "No creo que nadie en este edificio o en este vestuario haya perdido la fe en los demás y en lo que podemos hacer y lo que sentimos que podemos hacer. No es el fin del mundo. Pero dicho esto, debemos tener un sentido de urgencia."

La derrota ante los Eagles siguió a una sorprendente derrota en casa por 16-13 contra los Panthers de Carolina. Si la temporada terminara hoy, los Packers (5-3-1) tendrían el séptimo y último puesto de playoffs de la Nacional por tercer año consecutivo. Están medio juego detrás de Detroit y Chicago en la carrera divisional.

Eso no es lo que Green Bay esperaba cuando adquirió a Micah Parsons, creyendo que un cazamariscales de élite podría ayudar a un equipo consistente de playoffs a convertirse en un candidato legítimo al Super Bowl.

"Sinceramente es muy frustrante. Pero es sólo una de esas cosas, como que vamos a ganar juntos, vamos a perder juntos, independientemente del resultado, y simplemente hay que estar ahí para nuestros compañeros de equipo, sin importar quién esté jugando mejor o qué unidad esté jugando mejor", comentó Parsons.

El astro y la defensa han hecho su parte. Los Packers ocupan el quinto lugar en la NFL en defensa contra la anotación y el séptimo en defensa total.

Los Packers no han permitido más de 16 puntos en ninguna de sus tres derrotas.