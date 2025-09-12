¡Golpe de autoridad!

Jordan Love lanzó para 292 yardas y dos touchdowns, y los Packers de Green Bay derrotaron el jueves 27-18 a los Commanders de Washington.

El ala cerrada Tucker Kraft atrapó seis pases para un récord personal de 124 yardas. Ayudó así a que los Packers comenzaran una temporada con foja de 2-0 por primera vez desde 2020.

Love y Kraft se conectaron para un touchdown de ocho yardas con 8:57 minutos restantes para frustrar el intento de remontada de los Commanders.

Love completó 19 de 31 envíos para liderar una ofensiva de los Packers que jugó sin los linieros lesionados Zach Tom y Aaron Banks. El otro pase de touchdown de Love fue de cinco yardas a Romeo Doubs en el primer cuarto.

Washington (1-1) ganó sólo 11 yardas en el primer cuarto y no llegó a la zona de anotación sino hasta anotar un par de touchdowns en el último período. La derrota podría ser incluso más costosa para los Commanders, ya que el corredor Austin Ekeler se lesionó el tendón de Aquiles derecho en el cuarto periodo y el ala defensiva Deatrich Wise Jr. fue retirado del campo con una lesión en el cuádriceps en el segundo período. Jayden Daniels completó 24 de 42 pases para 200 yardas con pases de touchdown de 20 yardas a Zach Ertz y de diez a Deebo Samuel.

Los Packers han ganado sus últimos siete enfrentamientos en casa contra Washington, que no ha ganado en Green Bay desde una victoria 20-17 en el Milwaukee County Stadium en 1988. La última victoria de Washington en Lambeau Field fue una decisión de 16-7 en 1986.

Green Bay construyó una ventaja de 14-3 al medio tiempo al armar dos series de touchdown de más de 90 yardas.



