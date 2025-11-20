Va Pumas por victoria que le permita vivir

La noche de este jueves, en el estadio Hidalgo, se juega algo más que un partido. Se disputa la supervivencia, en la lucha por un boleto a la Liguilla del Apertura 2025, en lo que será la primera prueba de fuego de Esteban Solari como técnico del Pachuca, luego de que —hace casi dos décadas— vistiera la camiseta de los Pumas, pero ahora llega al banquillo rival con la misión de eliminar a sus ex.

¿Cuál es el contexto del partido?

Los universitarios arriban al Play-In con la motivación de haber hilvanado tres juegos sin derrota, tras empatar (1-1) con el León e imponerse por goleada (4-1) a los Xolos, pero —sobre todo— al haber derrotado al Cruz Azul (3-2), frustrándolo de quedarse con el liderato. Eso sí, no todo es miel sobre hojuelas para los felinos. Y es que habrá que ver si la Fecha FIFA no cortó el ritmo del equipo de Efraín Juárez.

Al menos, en cuestión de bajas, el parón sí parece haber golpeado a los auriazules, toda vez que Pedro Vite, Jorge Ruvalcaba, Álvaro Angulo y Keylor Navas regresan con cierta fatiga, por haberse reportado con sus respectivas selecciones; además, Adalberto Carrasquilla mirará el partido desde la tribuna, por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Cómo llegan los equipos al duelo?

Por su parte, los Tuzos llegan arrastrando una racha de tres derrotas y dos empates en las más recientes cinco jornadas, lo que provocó que Jaime Lozano saliera y entrara el argentino Solari, quien afirmó —en su presentación— que no arribó al club hidalguense "para vender espejitos de colores". A su favor, el Pachuca apostará por aprovechar la condición de local. El ganador seguirá soñando en el Play-In y el perdedor será eliminado.