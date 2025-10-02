Deportes

Roger Goodell confirma el regreso de la NFL a México en 2026

La NFL anuncia su regreso a México para el 2026 en una conferencia en Londres
  • Por: El Universal
  • 02 / Octubre / 2025 - 01:09 p.m.
  • COMPARTIR
Roger Goodell confirma el regreso de la NFL a México en 2026

Foto: El Diario de Chihuahua.

La espera terminó. La NFL volverá a México en 2026, así lo dio conocer el comisionado de la liga, Roger Goodell en una conferencia que dio en Inglaterra previo al juego entre Browns y Vikings del fin de semana.

La liga hará su regreso triunfal a México en el margen del 20 aniversario el primer partido de temporada regular celebrado fuera de los Estados Unidos y que se jugó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 2 de octubre del 2005.

ROGER GOODELL DECLARÓ:

"Estaremos de regreso en la Ciudad de México el próximo año, y estamos muy emocionados", afirmó Goodell en una conferencia realizada en el Twickenham Stadium de la ciudad de Londres.

EL MAÑANA RECOMIENDA