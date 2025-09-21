Frena Osos a Vaqueros

Frena Osos a VaquerosOsos se impusieron en Soldier Field a Vaqueros.
En duelo de la Semana 3 de la NFL, los Chicago Bears se impusieron en casa 31-14 a los Dallas Cowboys, en el Soldier Field.
Chicago logró su primera victoria de la temporada, ahora tiene marca de 1-2, mismo récord para Dallas.
Caleb Williams, quarterback de los Bears, lanzó para 298 yardas, completó 19 de 28 pases, con 4 touchdowns.
En contraparte, Dak Prescott completó 31 de 40 intentos para 251 yardas, para un touchdown y tuvo 2 intercepciones.
