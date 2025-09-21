Frena Osos a Vaqueros

En duelo de la Semana 3 de la NFL, los Chicago Bears se impusieron en casa 31-14 a los Dallas Cowboys, en el Soldier Field.

Chicago logró su primera victoria de la temporada, ahora tiene marca de 1-2, mismo récord para Dallas.

Caleb Williams, quarterback de los Bears, lanzó para 298 yardas, completó 19 de 28 pases, con 4 touchdowns.