Deportes

Frena Osos a Vaqueros

Osos se impusieron en Soldier Field a Vaqueros.
  • Por: Agencia Reforma
  • 21 / Septiembre / 2025 - 08:43 p.m.
  • COMPARTIR
Frena Osos a Vaqueros

Foto:Agencia AP.

En duelo de la Semana 3 de la NFL, los Chicago Bears se impusieron en casa 31-14 a los Dallas Cowboys, en el Soldier Field.

Chicago logró su primera victoria de la temporada, ahora tiene marca de 1-2, mismo récord para Dallas.

Caleb Williams, quarterback de los Bears, lanzó para 298 yardas, completó 19 de 28 pases, con 4 touchdowns.

En contraparte, Dak Prescott completó 31 de 40 intentos para 251 yardas, para un touchdown y tuvo 2 intercepciones.

EL MAÑANA RECOMIENDA