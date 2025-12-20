Packers y Bears protagonizan un duelo clásico de la NFL

Este sábado la NFL tendrá doble cartelera y el juego estelar lo protagonizan los Packers de Green Bay (9-4-1) y los Bears de Chicago (10-4), después de que los Eagles de Filadelfia visiten Washington para enfrentar a los Commanders.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la NFL este sábado?

La jornada sabatina empezará con la visita de los Eagles de Filadelfia (9-5) a los Commanders de Washington (4-10) en el duelo que puede asegurar el título divisional del Este en la Nacional para los vigentes campeones, en lo que será una revancha del juego por el campeonato de la conferencia la temporada pasada.

Jalen Hurts, con 2 mil 929 yardas, 22 pases de anotación y apenas seis intercepciones, enfrentará a Marcus Mariota con mil 600 yardas, 10 touchdowns y 7 intercepciones.

Detalles del enfrentamiento entre Packers y Bears

Más tarde, en el mítico Soldier Field de Chicago, Ben Johnson y Matt LaFleur se vuelven a ver las caras después del triunfo de Green Bay hace un par de semanas. En su presentación como entrenador de los Bears, Johnson dijo que le había gustado vencer dos veces a LaFleur cuando fue parte del cuerpo técnico de los Lions; ahora, en su primer año como entrenador, podría irse blanqueado por los Packers, que quieren el título divisional del Norte en la NFC.

Para este juego habrá bajas como la de Micah Parsons, Rome Odunze y Luther Burden III; sin embargo, se espera que la rivalidad más antigua de la NFL ofrezca un nuevo espectáculo. A continuación, les presentamos cuándo y dónde ver los partidos.

Philadelphia Eagles vs Washington Commanders a las 16:00 horas por NFL Game Pass.

Green Bay Packers vs Chicago Bears a las 19:20 horas por NFL Game Pass.