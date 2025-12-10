¿Qué necesitan los Cowboys para avanzar a playoffs?

La temporada regular de la NFL está llegando a su fin y hay equipos como los Cowboys de Dallas que luchan cada semana y deberán mostrar su mejor versión para poder clasificar a Playoffs.

Con récord de 6 victorias, 6 derrotas y 1 empate, los Cowboys no dependen de sí mismos para poder acceder a la postemporada. Aunque ganen todos los partidos que les quedan, aún necesitarían de una combinación de escenarios para poder avanzar.

¿Qué necesitan los Cowboys para jugar playoffs?

Ganar la división: los Eagles no están pasando por su mejor momento y es algo que podría beneficiarles a los Cowboys si es que los campeones vigentes no enderezan su camino. A Filadelfia todavía le resta jugar contra Raiders (2-11), Bills y Commanders (3-9) en dos ocasiones. Si vence a Las Vegas y barre a Washington, se llevaría la división. Si pierden tres partidos más y Dallas suma victorias en todos sus encuentros, Cowboys ganaría la división y jugaría playoffs.

Ganar la división: el camino de los Cowboys

Conseguir un lugar como comodín: la Estrella Solitaria tendría que ganar todos sus partidos y esperar una serie de resultados en la Conferencia Nacional para clasificar.