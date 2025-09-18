Jerry Jones insiste en llevar a los Cowboys de regreso al Estadio Azteca

Jerry Jones insiste en que sus Cowboys quieren regresar al Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El dueño de Dallas dijo que su equipo está listo para jugar en México cuando el Coloso de Santa Úrsula esté ya completamente remodelado.

"¿Cuándo vamos a México?", le preguntaron a Jones en un video que se publicó en las redes sociales de la franquicia texana.

"Esa es una gran pregunta. Cuando el Estadio Azteca esté listo, vas a ver a los Dallas Cowboys allá", dijo Jones.

Ahora, no es la primera vez que insiste Jerry en el tema.

En 2021, el dueño de la franquicia texana aseguró que su equipo jugaría esa campaña o la siguiente en la CDMX, pero fue cuando comenzaron a cerrar el estadio, y no se definía si ya iniciaban las obras rumbo al Mundial de 2026 o no, mismas que apenas comenzaron hasta finales de 2024.

"Lo más importante es tener a nuestros fans allá en México apoyando a su equipo. Queremos mostrarles a todos nuestros fans lo que significan los aficionados hispanos para los Dallas Cowboys", añadió.

La NFL todavía no da a conocer los partidos internacionales rumbo a la temporada 2026.

En este momento, se sabe que están las negociaciones con equipos y ciudades, y el plan es que ya regrese la Liga con duelo para fines del próximo año.

Igualmente, se cuenta con información que Dallas es uno de los equipos que han levantado la mano para ir, igual que los Cardinals de Arizona y Steelers de Pittsburgh.

Dallas ha visitado en cuatro ocasiones el País, y la última fue en 2016 cuando derrotaron 21-6 a los Raiders.