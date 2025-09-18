Delfines, con todo en contra frente a Bills

El partido inaugural de la Semana 3, en la temporada 2025 de la NFL, será un enfrentamiento divisional en el Este de la Conferencia Americana, que presenta a dos equipos con realidades totalmente opuestas, como los Bills de Buffalo (2-0) y los Dolphins de Miami (0-2).

Los comandados por el entrenador Sean McDermott reciben —en el estadio Highmark— a una de sus víctimas favoritas, en una rivalidad donde la súper estrella Josh Allen suele brillar.

Sus 37 touchdowns por la vía aérea contra los Dolphins son la mayor cantidad que registra el quarterback contra cualquier oponente.

Después de remontar un déficit de 15 puntos en el debut de la temporada contra los Ravens de Baltimore y pasar por encima de los Jets de Nueva York, los campeones de la división en las más recientes cinco campañas quieren mantener el paso perfecto, en un año donde están decididos a llegar al Super Bowl, ya que cuentan con el talento suficiente para ser los representantes de la Americana.

Por su parte, los Dolphins se encuentran en medio de una pesadilla. Después de ser aplastados por los Colts, en Indianapolis, un pésimo control de partido los llevó a su segunda derrota de la temporada, contra los Patriots de Nueva Inglaterra, poniendo en duda la continuidad del entrenador Mike McDaniel, quien fue testigo de una pancarta colgada en un avión pidiendo su despido. Para colmo, en sus cuatro años al frente de Miami, nunca ha ganado en Buffalo.

De hecho, el conjunto de Florida no gana en Highmark desde 2016, y solamente logró superar a los Bills una vez en los más recientes 14 encuentros. Sí, todo está en su contra.

Tua Tagovailoa lleva tres intercepciones en este inicio de campaña y contra los Pats permitió dos capturas consecutivas. Ante la baja del tackle defensivo Ed Oliver en Buffalo, el corredor De´Von Achane es una de las esperanzas que tiene Miami para presentar batalla a unos Bills que cada semana reafirman su candidatura a ganar el trofeo Vince Lombardi.

PIE

Un total de 123 ocasiones se han enfrentado Delfines y Bills.

FOTO: AP

==TABLA==

NFL / SEMANA 3

DELFINES

BILLS