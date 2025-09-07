¡JORNADA ELECTRIZANTE!

Te presentamos todos los resultados hasta el momento en la Semana 1 de la temporada 2025 de la NFL, a espera de lo que suceda en el "Sunday Night Football" y "Monday Night Football".

TODOS LOS RESULTADOS

Vaqueros 20-24 Águilas

(Partido del Jueves)

Jefes 21-27 Cargadores

(Partido del Viernes)

PARTIDOS DE HOY DOMINGO

Delfines 8-33 Potros

Acereros 34-32 Jets

Panteras 10-26 Jaguares

Cardenales 20-13 Santos

Gigantes 6-21 Commanders

Bucaneros 23-20 Halcones

Bengalíes 17-16 Browns

Raiders 20-13 Patriotas

H. Marinos 13-17 49ers

Leones 13-27 Empacadores

Texanos 9-14 Rams

Cuervos vs. Bills

(Partido por disputarse hoy a las 7:20 PM)

Partido de mañana lunes

Vikingos

Osos