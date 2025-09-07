¡JORNADA ELECTRIZANTE!Los Empacadores muestran su poderío al derrotar a los Leones, y los Jaguares consiguen una importante victoria sobre las Panteras en la Semana 1 de la NFL 2025.
Te presentamos todos los resultados hasta el momento en la Semana 1 de la temporada 2025 de la NFL, a espera de lo que suceda en el "Sunday Night Football" y "Monday Night Football".
TODOS LOS RESULTADOS
Vaqueros 20-24 Águilas
(Partido del Jueves)
Jefes 21-27 Cargadores
(Partido del Viernes)
PARTIDOS DE HOY DOMINGO
Delfines 8-33 Potros
Acereros 34-32 Jets
Panteras 10-26 Jaguares
Cardenales 20-13 Santos
Gigantes 6-21 Commanders
Bucaneros 23-20 Halcones
Bengalíes 17-16 Browns
Raiders 20-13 Patriotas
H. Marinos 13-17 49ers
Leones 13-27 Empacadores
Texanos 9-14 Rams
Cuervos vs. Bills
(Partido por disputarse hoy a las 7:20 PM)
Partido de mañana lunes
Vikingos
Osos
7:15 PM
