Millonarios, pero sin anillo

Millonarios, pero sin anilloLos 10 jugadores con mejor sueldo en la NFL no pueden presumir un título de Super Bowl
Los 10 jugadores que más ganan en promedio anualmente en la NFL jamás han ganado un anillo de Super Bowl.
Todos ellos son mariscales de campo, y esperan romper ese maleficio en la temporada 2025.
Josh Allen, Lamar Jackson, Joe Burrow y Jared Goff son los que más chance tienen de poder llegar a Santa Clara, California, en febrero próximo, para ganar por fin un anillo de campeón.
EL MAÑANA RECOMIENDA