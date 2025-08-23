Millonarios, pero sin anillo

Los 10 jugadores que más ganan en promedio anualmente en la NFL jamás han ganado un anillo de Super Bowl.

Todos ellos son mariscales de campo, y esperan romper ese maleficio en la temporada 2025.

Josh Allen, Lamar Jackson, Joe Burrow y Jared Goff son los que más chance tienen de poder llegar a Santa Clara, California, en febrero próximo, para ganar por fin un anillo de campeón.



