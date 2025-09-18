Mike McDaniel le pide calma a sus Delfines

Tras un inicio de temporada con foja de 0-2 de los Dolphins de Miami, un avión sobrevolando el domingo con una pancarta pidiendo su despido, y una semana corta con un viaje a Buffalo, donde nunca ha ganado como entrenador en jefe, Mike McDaniel no ha perdido el rumbo ni su compostura.

"Entiendo muy bien que en este negocio se basa en resultados. Mi trabajo es, cuanto más hablen los demás de cualquier cosa, menos lo escucho. Buffalo, eso es lo que es, y Dolphins son los Dolphins", dijo.

Un enfrentamiento temprano en la temporada, en horario estelar, entre rivales del Este de la AFC el jueves por la noche se ha convertido de repente en un referéndum sobre la continuidad de McDaniel apenas cuatro años después de iniciar su etapa en el sur de Florida.

La dinámica ofensiva que introdujo al ayudar a los Dolphins a llegar a los playoffs en cada una de sus dos primeras temporadas es un recuerdo lejano después de que un inicio de 2-6 la temporada pasada llevó a Miami a perderse los playoffs al cerrar 9-8.

Las preocupaciones y críticas se han magnificado con Miami abriendo esta temporada con una derrota 33-8 en Indianápolis, seguido de una serie de problemas —comunicación, fundamentos y un colapso en el cuarto cuarto— que contribuyeron a la derrota 33-27 ante Nueva Inglaterra el domingo.

Y ahora, los Dolphins enfrentan lo que equivale a una prueba significativa al viajar para jugar contra los Bills (2-0), campeones de la división en las últimas cinco campañas en un estadio en el que no han ganado desde 2016, y un oponente al que han derrotado apenas una vez en 14 encuentros.

"No me importa cuál sea nuestro récord, vamos a Buffalo", dijo el tackle defensivo Zach Sieler. "Tenemos que ir a marcar el ritmo allí."

Los Bills, dirigidos por Sean McDermott y liderados por Josh Allen, mantienen un enfoque de semana a semana, respetando al oponente.

McDermott desestimó una pregunta sobre el dominio de Buffalo en casa sobre Miami como algo sin sentido, y expresó simpatía cuando se mencionó sobre el futuro McDaniel.

"Es una parte desafortunada de nuestro negocio, para cualquiera que tenga que pasar por eso", dijo McDermott, en su novena temporada. "Nos enfocamos en nuestro equipo y tratamos de mejorar realmente cada día."

Lo que importa es que los Bills consoliden sus dos primeras victorias, por diferentes que hayan sido cada una. Buffalo se recuperó de un déficit tardío de 15 puntos para lograr una victoria 41-40 en la apertura de la temporada contra Baltimore, y luego se afianzó defensivamente someter 30-10 a los Jets de Nueva York.

Allen es el actual MVP de la NFL y supervisa una ofensiva que esencialmente regresa intacta. Tiene un récord de 12-2 contra Miami en la temporada regular y sus 37 touchdowns por pase contra los Dolphins son los más contra cualquier oponente.

"Nada de eso importa", dijo Allen. "No tiene ninguna influencia en lo que traerá esta semana."

El coordinador defensivo de los Dolphins, Anthony Weaver, aprecia el desafío que se avecina.

"Mi esposa me envió un mensaje de texto el lunes por la mañana y me dijo: ´Oye, tienes que resistir´", dijo Weaver. "Y yo le respondí: ´El tiempo para lamentarse fue ayer, cariño. Hoy es para luchar.´ Y eso es lo que estamos haciendo. Es hora de contraatacar."



