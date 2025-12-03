Micah Parsons hace historia con Packers

Micah Parsons ha presionado a los mariscales de campo a un ritmo que rivaliza con el de los mejores de la NFL durante su primera temporada con los Packers.

Ahora sus totales de capturas están comenzando a reflejar eso.

Parsons llega al enfrentamiento del domingo en Green Bay contra los Bears de Chicago (9-3), líderes de la División Norte de la Conferencia Nacional, con seis capturas durante la racha de tres victorias consecutivas de los Packers, lo que eleva su total de la temporada a 12½.

¿Cómo ha impactado Micah Parsons en la defensa de los Packers?

Es el primer jugador con al menos 12 capturas en cada una de sus primeras cinco temporadas desde al menos 1982, cuando la NFL comenzó a llevar esa estadística.