Matthew Stafford lanza 4 pases de anotación y Rams vencen a ´Niners´

Matthew Stafford lanzó cuatro pases de touchdown para alcanzar la mayor cantidad en un lapso de tres juegos en la historia de los Rams y Los Ángeles venció 42-26 a los 49ers de San Francisco el domingo para lograr su cuarta victoria consecutiva.

Kyren Williams añadió dos carreras de anotación para los Rams (7-2), quienes vengaron una derrota en casa en tiempo extra ante los 49ers (6-4) en la semana cinco para mantenerse empatados en el primer lugar con Seattle en la División Oeste de la Conferencia Nacional.

Stafford y el juego aéreo han sido una gran razón para el éxito, ya que lidera la NFL con 25 pases de touchdown y tiene 20 envíos de anotación sin intercepciones en los últimos seis juegos.

Los 13 pases de touchdown de Stafford en los últimos tres juegos son la mayor cantidad en la historia de la franquicia y se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL con al menos cuatro pases de anotación sin intercepciones en tres juegos consecutivos.

Desmanteló una defensiva mermada de los 49ers conectando con Davante Adams, Puka Nacua, Davis Allen y Colby Parkinson en anotaciones. Stafford terminó 24 de 36 para 280 yardas.

San Francisco ha perdido a sus dos mejores jugadores defensivos para la temporada con Nick Bosa y Fred Warner ambos fuera y la semana pasada perdió al novato de primera ronda Mykel Williams por una lesión de rodilla que le puso fin a su temporada.

Los Niners optaron por no hacer adiciones en la fecha límite de cambios de la semana pasada, pero probablemente no había nadie disponible que pudiera haber hecho una diferencia suficiente el domingo contra Stafford y Los Ángeles.

Mac Jones terminó 33 de 39 para 319 yardas con tres TDs y una intercepción, cayendo a 5-3 en lugar del lesionado Brock Purdy.



