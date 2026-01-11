Un pase de TD de Stafford a Parkinson da victoria a Rams

Un pase de TD de Stafford a Parkinson da victoria a RamsPuka Nacua se aprestó para participar en la jugada con 2:38 minutos restantes, cuando los Rams perdían por cuatro puntos.
Puka Nacua se aprestó para participar en la jugada con 2:38 minutos restantes, cuando los Rams perdían por cuatro puntos. La multitud local rugía y la temporada de Los Ángeles estaba en riesgo.
Nunca pensó dos veces en perder.
"Nunca hubo duda — el número 9 está con nosotros", dijo Nacua con una amplia sonrisa en referencia a Matthew Stafford, el mariscal de campo All-Pro de 37 años.
Stafford lideró con calma a los Rams en un avance de 71 yardas, al completar 6 de 7 pases — la excepción fue un envío que dejó caer Davante Adams— antes de culminar con un pase de touchdown perfectamente colocado de 19 yardas a Colby Parkinson con 38 segundos.
Así, los Rams consiguieron el sábado una dramática victoria con remontada por 34-31 en la ronda de comodines sobre los Panthers de Carolina, al ponerse en marcha los playoffs de la NFL.
Stafford completó 24 de 42 envíos para 304 yardas con tres pases de touchdown y una intercepción, mientras que Puka Nacua logró diez recepciones para 111 yardas y dos anotaciones en total. Los Rams (13-5), que eran favoritos por diez 1/2 puntos, avanzaron con angustia a los playoffs divisionales.
"Lo ves ahí afuera, simplemente tiene la mejor compostura de cualquiera que haya visto", dijo Parkinson acerca de Stafford. "Él sabe que vamos a lograrlo y confiamos completamente en él. ... Sabía que iba a tener que lanzar un pase de regreso al hombro — y fue un pase perfecto. No podría haber sido colocado mejor."
Stafford atribuyó su calma a sus 17 años de experiencia en la NFL.