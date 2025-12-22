¡Sobreviven a final salvaje!

Los Steelers de Pittsburgh sobrevivieron, llevando a Detroit al borde de la eliminación de los playoffs y aumentando sus posibilidades de ganar su división por primera vez en cinco años.

Pittsburgh mantuvo una victoria de 29-24 sobre los Lions el domingo cuando el touchdown de Jared Goff en la última jugada fue anulado por un castigo de interferencia de pase ofensivo de Amon-Ra St. Brown.

"Ha sido un fútbol tipo playoffs para nosotros las últimas tres semanas", dijo Aaron Rodgers.

Los Steelers (9-6) han ganado tres partidos consecutivos después de una caída a mitad de temporada, avanzando al liderazgo de la División Norte de la Conferencia Americana con dos juegos restantes.

"Estoy muy agradecido por los hombres con los que trabajo y la lucha que mostraron individual y colectivamente", dijo el entrenador Mike Tomlin. "Ciertamente no fuimos perfectos, mucha adversidad, parte de ella creada por nosotros. Pero no parpadearon y eso es lo que se requiere en esta época del año".

En un par de semanas, los Lions probablemente tendrán la oportunidad de dormir porque su temporada probablemente habrá terminado.

Casi lograron una increíble remontada después de estar abajo por 12 puntos con más de cuatro minutos restantes, pero tuvieron dos touchdowns anulados por castigos en el último minuto.

En la última jugada del partido, Goff lanzó un pase en cuarta oportunidad a St. Brown justo antes de la línea de gol. El receptor empujó al esquinero Jalen Ramsey para quedar libre, y antes de que los Steelers pudieran derribar a St. Brown, lanzó un lateral al quarterback para preparar un aparente touchdown de Goff.

Los árbitros se reunieron durante un par de minutos en el campo antes de anunciar la decisión para consternación de la multitud.

Con 22 segundos restantes, el novato Isaac TeSlaa fue sancionado por interferencia de pase por establecer un bloqueo que liberó a St. Brown , anulando el pase de touchdown de una yarda de Goff.

"Esa es una mala llamada", dijo Goff.

Detroit (8-7) perdió dos juegos seguidos por primera vez en más de tres años, terminando su remota posibilidad de ganar un tercer título consecutivo de la División Norte de la Conferencia Nacional. Aunque los Lions no han sido eliminados de los playoffs, tienen un 8% de posibilidades de ganar un lugar, según la NFL.

"Conocemos los porcentajes", dijo Goff, quien lanzó dos de sus tres pases de touchdown en el último cuarto. "Sabemos que no estamos eliminados. Sabemos que algunas cosas deben salir a nuestro favor".

El juego terrestre ciertamente no fue favorable para Detroit el domingo.

Jaylen Warren tuvo dos acarreos de touchdown de 45 yardas en el último cuarto y terminó con un récord personal de 143 yardas para los Steelers, quienes aplastaron a sus oponentes con 230 yardas por tierra, por 15 de los Lions.

La defensiva de Detroit, que permitió a Pittsburgh ganar un máximo de temporada de 481 yardas, obligó a los Steelers a conformarse con un intento de gol de campo de 37 yardas con 2:05 restantes, y Chris Boswell lo falló.

Los Lions tuvieron una cuarta y 2 desde su 35 y Pittsburgh fue sancionado por interferencia de pase y zancadilla en jugadas consecutivas, moviendo el balón a la 35 de los Steelers y preparando el final salvaje.

Rodgers terminó 27 de 41 para 266 yardas. Lanzó un pase de touchdown de 45 yardas a Kenneth Gainwell para cerrar la primera mitad que inicialmente fue declarado incompleto, luego cambiado a TD después de una revisión.

Gainwell hizo la atrapada mientras estaba acostado sobre su lado izquierdo y puso su brazo derecho debajo del balón, luego se levantó y corrió hacia la zona de anotación.



