Rams, a impedir sorpresa

Después de una agónica clasificación a Playoffs gracias al triunfo de los Falcons de Atlanta el domingo anterior, los Panthers de Carolina (8-9), el único equipo con récord perdedor presente en la Ronda de Comodines, reciben este sábado por la tarde en el estadio Bank of America a los Rams de Los Ángeles (12-5), que parten como el segundo favorito a ganar el Super Bowl LX, según dictan las casas de apuestas.

Los dirigidos por Sean McVay, aunque no cerraron de la mejor forma la temporada regular — dos derrotas en sus últimos tres juegos—, contarán con el regreso del receptor abierto Davante Adams tras una lesión en el tendón de la corva.

Junto a Puka Nacua, lideran una ofensiva explosiva junto a Matthew Stafford, quien registra 4 mil 707 yardas por pase y 46 pases de touchdown y una campaña digna de ser reconocido como el Jugador Más Valioso de la NFL.

El primer paso para intentar ganar su segundo campeonato en cinco años empieza fuera de casa. Los Panthers, por su parte, vienen de perder tres de sus últimos cuatro partidos, pero esperan demostrarle a todos una nueva cara en la postemporada.

Además, vencieron a los Rams por 31-28 en la semana 13 en Charlotte, poniendo fin a la racha de seis victorias consecutivas de Los Ángeles sobre Carolina.

Para repetir lo que ahora parece una hazaña, necesitan la mejor versión de Bryce Young, que terminó la temporada regular con 3 mil 11 yardas y 23 pases de anotación. Los Panthers no han ganado un partido de Playoffs desde que su legendario exquarterback, Cam Newton, los llevó al título de la Conferencia Nacional hace 10 años.



