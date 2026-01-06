Los Bills tendrán un camino complicado en postemporada

Josh Allen obtuvo el descanso que tanto necesitaba mientras extendía su racha de inicios como titular a 135 juegos consecutivos al recibir el balón en la jugada inicial. James Cook consiguió el título por tierra de la NFL, convirtiéndose en el primer jugador de Buffalo en lograrlo desde O.J. Simpson en 1976. Fue una despedida adecuada, jugando el domingo el que podría ser el último partido del Estadio Highmark después de 53 años antes de mudarse a su nuevo estadio al otro lado de la calle la próxima temporada. Ahora viene la parte difícil: los playoffs. Los Bills deben dejar atrás cualquier sentimiento cálido que sintieron al ser serenados por los fanáticos al salir del campo tras propinarle una paliza 35-8 a los Jets, pues ahora el sexto sembrado Buffalo (12-5) viajará para enfrentar el domingo al campeón del Sur de la Conferencia Americana, Jacksonville (13-4), en la ronda de comodines. Esta será la primera vez que Allen y los Bills inician la postemporada fuera de casa.