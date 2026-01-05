¡Llegó la hora de la verdad!

Después de 272 partidos de temporada regular, es momento de disfrutar de los playoffs de la NFL rumbo al Super Bowl LX en San Francisco.

Con los Broncos de Denver y los Seahawks de Seattle como líderes de la Conferencia Americana y Nacional, respectivamente, el resto de los equipos comenzarán la lucha, en Ronda de Comodines, por un lugar en la siguiente fase.

Dentro de los duelos atractivos destaca el cruce entre los Packers de Green Bay y los Bears de Chicago, así como la visita de los 49ers de San Francisco a los campeones vigentes, los Eagles de Filadelfia.

Los sorpresivos Patriots de Nueva Inglaterra, de la mano de Drake Maye, reciben a los Chargers de Los Ángeles, que vienen de perder con equipo alternativo frente a los Broncos.

A continuación, te presentamos los días y horarios para que sepas cómo se jugará la Ronda de Comodines de la NFL.



